Mëtt Mäerz ass d'Chamber mat Kaz, Maus a 60 Deputéierten aus der Chamber op d'Plëss an de Cercle geplënnert.

Grond dofir war, dass d'Deputéiert mat den neie Confinement-Reegelen den néidege Sécherheetsofstand kënnen anhalen, wat an der aler Chamber net méiglech war. Hannert sou enger Decisioun verstoppe sech awer allerhand organisatoresch Erausfuerderungen.

© Dan Wiroth

Eng Konsequenz dovunner war d’Installéieren an d’Assuméiere vun der Ausstralung vu Chamber TV. Dës ass net ouni Bedeitung, well Sëtzunge vun der Chamber dem Reglement no, ausser an e puer Ausnamen, ëffentlech sinn. D’Firma, déi sech dorëms gekëmmert huet, Chamber TV weiderhin ze assuméieren, ass d'BCE, de Broadcasting Center Europe, déi mat modernster Technik an a kierzter Zäit dat onméiglecht Méiglech gemaach huet.