Um Mëttwoch ass et déi traureg Nouvelle, dass de Jay Schiltz no schroer Krankheet am Alter vun 62 Joer gestuerwen ass.

De Jay Schiltz war dem grousse Publikum als Kabarettist mat schaarfer satirescher Fieder a bëssegem Humor bekannt. Hie war iwwer Jore Member vun der RTL-Redaktioun um Radio an op der Télé, hie war Chefredakter vum 100,7 an zu Lescht bei eis op der Antenn an der Emissioun "5 vir 12" derbäi. Der Famill vum Jay Schiltz eist opriichtegt Bäileed. Al Ginter, Lucien Czuga, Christiane Kremer, Jay Schiltz a Gérard Valerius. Foto vum 26. Januar 2020.