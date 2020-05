Ënner anerem kann een nees komplett Reesen op Faro oder an d'Algarve vum 29. Mee u buchen.

No der Airline fänkt och bei LuxairTours de Betrib nees Enn Mee un. Dat deelt d'Fluchgesellschaft en Donneschdeg de Moien an engem Communiqué mat. Déi Departen op Faro an d'Algarve sinn fir den 31. Mee an de 8. Juni annoncéiert. Dat nodeems d'Restriktiounen an der Algarve entschäerft goufen. Nieft Faro an Algarve stinn awer aktuell och nach Stockholm, Porto, Lisabonn, Hamburg a München um Programm.

Nieft de lokale sanitäre Virschrëften huet Luxair, eegenen Aussoen no, och eegen zousätzlech Hygiènesstandarden opgesat, déi vun den Hoteller respektéiert musse ginn. Luxair a LuxairTours schaffe weider drun, fir geschwënn nees zousätzlech Destinatioune kënnen unzefléien.