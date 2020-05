D'Influenza, fir déi et jo och eng Impfung gëtt, wier op alle Fall fir d'Kanner méi eng grouss Gefor, esou d'Kannerdokteren.

D'Kannerdoktere weltwäit si sech eens: et ass wichteg, datt d'Schoulen nees opginn. Déi aner negativ Konsequenze si méi héich, wéi d'Ustiechungsgefor an de Schoulen.

Fir d'Kanner ass de Risiko vum Virus och relativ geréng. Och wann een nach net alles weess, sot d'lescht Woch nach d'Kannerdoktesch Isabel De La Fuente aus dem CHL. Bis ewell gesäit et aus, wéi wann d'Kanner e manner grousse Risiko hunn, fir krank ze ginn. Esouguer manner grouss, wéi mat engem anere Virus, wéi d'Influenza.

Extrait Isabel De la Fuente

D'Influenza, all Wanter a wou et och eng Impfung gëtt, ass also méi eng grouss Gefor fir d'Kanner, wéi de Coronavirus, soen d'Kannerdokteren. Hei ass och d'Gefor méi grouss, datt Enseignanten oder Educateure sech ustiechen.

Och fir de Kannerdokter Fernand Pauly ass et enorm wichteg, datt d'Kanner nees an d'Schoul ginn. Hie fënnt et och richteg, datt d'Hygiènes-Mesuren héich sinn. De Schoul- a Gesondheetsministère hunn zu Lëtzebuerg a ganz héije Standard gesat. Den Dokter Pauly hofft dann och, datt dëst nëtzlech ass an een an engem Mount ka soen "elo gi mer mat der Schrauf zeréck". Et ass eng besser Approche, mat engem héije Standard unzefänken an dono da festzestellen, datt deen awer ze héich war, wéi latzeg unzefänken a lues a lues d'Schrauf méi zouzedréinen.

Extrait Fernand Pauly (1)

Halen d'Kanner sech un d'Sécherheetsmesuren? A wat ass, wann zum Beispill e Kand seng Mask net unhält, wou et e muss unhunn? Fir den Dr. Pauly muss een dat a Relatioun setzen. Well wou hien am Baumaart war, wou eng 500 Leit waren, waren op d'mannst 150 Leit, déi Mask ënnert dem Kënn hänken hate a mat hiren Händschen alles ugepaakt hunn a sech dono an d'Gesiicht gefuer sinn. Den Dokter ass sech sécher, datt manner Kanner an all de Klasse sëtzen, déi de Mask net verdroen, wéi där Leit, déi all Weekend an dem Baumaart duerch d'Géigend lafen, an de Mask och net unhunn.

Extrait Fernand Pauly

All dës Aussoen, déi der elo grad héieren hutt, gouf et d'lescht Woch op enger Table-Ronde mat 3 Medezinner, engem sougenannte Webinar. Och de Minister Claude Meisch war derbäi, haaptsächlech fir nozelauschteren. De Link fir sech déi Diskussioun unzekucken, fannt der an eisem Artikel Zeréck an d'Schoul: Kleng Kanner a Kanner mat spezifesche Besoinen.