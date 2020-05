Vun e Freideg un dierfe Caféen a Restauranten hir Dieren erëm opmaachen. Op den Terrassen dierfe scho vun e Mëttwoch u Gäscht empfaange ginn.

Op enger Pressekonferenz hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert d'Detailer vun der 3. Phas vum Deconfinement bekannt ginn. Dës Mesurë gëlle vum 29. Mee u fir dräi bis véier Wochen. Da géif nei evaluéiert ginn, wéi et zu Lëtzebuerg weidergeet.

Schonn ugangs vum Mount hat de Staatsminister dem Horesca-Secteur d'Perspektiv vum 1. Juni ginn. Op Drock aus dem Secteur gouf d'Opmaachen also viru Päischtméindeg geluecht, mat den obligatoreschen Distanz-Reegelen an enger begrenzter Zuel u Persounen un engem Dësch. D'Dëscher si limitéiert op 4 Gäscht, déi net ënnert engem Daach wunnen. Komme se aus dem selwechte Stot, kann een och zu 5 oder beispillsweis 6 un engem Dësch sëtzen.

Pressebriefing iwwer Deconfinement / Rep. Roy Grotz

Gläichzäiteg mussen déi néideg Distanzen tëscht de Gäscht agehale ginn an d'Personal muss Masken unhunn. Um Dësch brauchen d'Clienten hir Mask net unzehunn, awer wa si sech am Raum beweegen, beim Eran- an Erausgoen oder um Wee fir bei d'Toilette oder bei de Buffet. Fräi Nuechte sinn net erlaabt. Zoumaache mussen d'Restauranten an d'Caféen um Hallefnuecht. Et däerfe souvill Leit an den Etablissement wéi et Sëtzplaze gëtt.

Rassemblementer: wat ass erlaabt?

Doheem bleift et bei 6 Leit vu baussen, déi dierfen empfaange ginn. An och am ëffentleche Raum dierfe sech weiderhi maximal 20 Leit treffen. Hei muss de Sécherheetsofstand stänneg agehale ginn.

Ausname gëlle fir offiziell Zeremonien, wéi Hochzäiten oder Begriefnisser. Hei dierfe méi wéi 20 Leit zesummekommen, ma nëmmen, wann d'Distanzen an déi allgemeng sanitär Mesuren agehale ginn.

Bei Manifestatiounen, bei deenen am Viraus fix Leit ugemellt sinn, respektiv Plaze reservéiert sinn, dierfe mat enger Distanz vun 2 Meter tëscht de Leit an Zukunft méi wéi 20 Leit zesummekommen. Dozou gehéiere virop kulturell Manifestatiounen, Kinoen, Theateren oder Kierchen. Ongewëssheet géif et just nach, wat d'Chorallen ugeet. Hei géif d'Santé lescht Detailer ausschaffen.

Aner grouss Rassemblementer bleiwe weider ageschränkt, wéi zum Beispill Ausstellungen a Foiren. Och d'Indoor- an d'Outdoor-Spillplaze bleiwe bis op Weideres zou.

Outdoor- an Indoor-Sportaarten nees erlaabt

Nieft de Restauranten an de Caféen dierft sech och de Sportberäich iwwert eng Ouverture e Freideg freeën. Den 29. Mee ginn nämlech d'Fitnesszenteren nees fir de Public och, mat Ausnam vun de Wellness-Beräicher.

Deconfinement am Sport / Rep. Rich Simon

D'Gesondheetsministesch huet iwwerdeems annoncéiert, dass et vun e Freideg un och nees méiglech ass, ënner verschiddene Konditiounen an der Hal Sport ze maachen. Eng Konditioun ass zum Beispill, dass et kee kierperleche Kontakt däerf ginn.

Méi Risiko, méi Verantwortung

Déi positiv Entwécklung bei den Zuelen ëm de Covid-19 hunn et erméiglecht, an déi nächst Phas ze goen. An déi positiv Entwécklung bei den Zuelen duerch d'Restriktioune gouf op en Neits ënnerstrach. Vun den Autoritéiten ass et dowéinst weiderhin den Appell un d'eege Verantwortung vun de Leit, fir d'Gestes barrières anzehalen. Hänn wäschen, kengem d'Hand ginn oder an den Ielebou houschten, gi weiderhi recommandéiert. Fir déi, déi sech net verantwortlech behuelen: d'Police mécht weiderhi Kontrollen a protokolléiert Verstéiss géint d'Mesuren.

