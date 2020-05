D’Spidolsfederatioun hat der Santé d’lescht Woch eng Lëscht mat Richtlinnen eraginn, fir de Patienten et nees ze erlaben, Besuch ze kréien.

Dat natierlech ënner gewëssene Konditiounen. D’Richtlinne goufe vun der FHL an Zesummenaarbecht mat alle Spidolsgruppen ausgeschafft.

Bis ewell ware jo déi allermeescht Visitten an de Klinicken nach ëmmer Corona-bedéngt verbueden.

Eenzel Haiser hunn och scho reagéiert. Sou dierfen vun elo u scho Patienten aus dem Centre hospitalier du Nord nees tëscht 15 Auer a 19 Auer owes fir eng Stonn am Dag Besuch vun enger Persoun kréien, dat huet d’Spidol op de sozialen Netzwierker matgedeelt.

Och an den Hôpitaux Robert Schuman dierf een nees op Visitt goen. Wéi et an der Nott vum Generaldirekter, dem Dokter Claude Schummer heescht, gëllt hei de Prinzip vun engem Visiteur pro Patient an der Kummer an dat fir maximal eng Stonn. Wa Leit zu zwee kommen, muss een dobausse waarden.

D'Leit, déi op Besuch kommen, mussen hir Hänn desinfizéieren an eng Mask undoen, ier se an d'Gebai erakommen. Op dem Stack muss ee sech am Büro vun den Infirmieren umellen. Visitte sinn nëmmen am Zëmmer erlaabt an ier een an d'Zëmmer erageet an och bei der Sortie muss een nach emol d'Hänn desinfizéieren.

D'Hôpitaux Robert Schuman recommandéieren, fir net méi wéi zwee Leit pro Patient pro Dag eranzeloossen. An natierlech gëllen och hei déi allgemeng Barrièresgesten. Patienten, déi Covid-Symptomer hunn oder krank sinn, sinn net erlaabt.

Bei deenen anere Spideeler ass et nach net offiziell erlaabt.

Allgemeng gëtt an de Spideeler weider um Deconfinement geschafft an d’Behandlunge vun den Net-Covid-Patiente progressiv eropgeschrauft. Hei sollt all Haus sech an de leschte Wochen organiséieren. Um Niveau vu virun der Kris ass een awer nach net.

RTL-News: Oppene Bréif vu Patientevertriedung - Altersheemer a Spideeler mussen nees e Besuchsrecht kréien