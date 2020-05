Vun e Samschdeg de Moie 7 Auer u sinn d'Grenze fir familiär Visitten a "Courses alimentaires" wéi "non alimentaires" nees op.

Dat huet de Lëtzebuerger Ausseministère e Freideg den Owend matgedeelt.

Well d'Belsch net däerfen duerch d’Land fueren, fir op d’Côte ze goen, ass dat logescherweis weiderhin och fir Lëtzebuerger verbueden.

Schreiwes vum Ausseministère

Assouplissement des contrôles à la frontière avec la Belgique

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a salué la décision prise aujourd'hui par le gouvernement fédéral belge d'autoriser de nouveau les visites familiales entre le Luxembourg et la Belgique, ainsi que les courses alimentaires et non-alimentaires transfrontalières, et ce à partir de demain, le 30 mai 2020 à 7h00. Selon le ministre Asselborn « il s'agit d'un geste apprécié à la veille du week-end de la Pentecôte qui permettra aux familles de se revoir après des semaines de séparation ».

« La décision prise aujourd'hui par le gouvernement fédéral devrait contribuer à désamorcer une situation qui reste difficile à notre frontière avec la Belgique. Nous poursuivrons notre dialogue avec les autorités belges en vue d'une levée progressive des mesures restrictives qui restent encore en place. L'objectif ultime reste bien sûr la levée de toutes les entraves à la libre circulation» a encore précisé le ministre. Un comité ad hoc belgo-luxembourgeois a été constitué avec comme mission d'identifier le plus en amont possible les questions qui se posent dans le cadre de réouverture progressive de la frontière avec la Belgique.