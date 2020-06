Déi 50-Euro-Bongen, déi ee kritt, fir an enger Iwwernuechtungsstruktur zu Lëtzebuerg anzeléisen, däerf een net verschenken oder weiderginn un anerer.

Lëtzebuerg huet Touriste vill ze bidden, an de Gros vun hinne kënnt aus dem Ausland an de Grand-Duché Vakanz maachen. Corona bedéngt gëllt et awer dëse Summer virop de Lëtzebuerger an de Leit, déi am noen Ausland liewen, Loscht op eng Vakanz heiheem ze maachen. Gläichzäiteg sollen d'Acteuren aus dem Secteur ënnert d'Äerm gegraff kréien, fir déi aktuell Kris ze iwwerwannen an nach méiglechst vill aus der Summersaison 2020 erauszehuelen. Um Donneschdeg de Moien huet den Tourismusminister Lex Delles säi Plan de relance fir de Secteur presentéiert.

Restart Tourism / De Reportage vum Maxime Gillen

Zu Lëtzebuerg géife vill Associatiounen oder Syndicats d'initiative touristesch Attraktiounen an Infrastrukture geréieren an ënnerhalen. An och wann dës virop mat Benevolle schaffen, hätte si duerch d'Coronakris seriö Abousse gehat, esou den Tourismusminister Lex Delles.

Lex Delles: "De Regierungsrot huet als éischten de leschte Freideg decidéiert, dass mir en Tourismusfong an Héicht vun 3 Milliounen Euro en Place setzen, dee besonnesch den Asblen am Tourismussecteur ënnert d'Äerm gräife soll."

Dës finanziell Hëllef misst dann och net zeréckbezuelt ginn.

Eng weider Finanzsprëtz gëtt et jo fir all Resident an all Frontalier iwwer 16 Joer mat engem Bong vu 50 Euro, dee kann an all Hotel, Camping oder aner Iwwernuechtungsméiglechkeet hei am Land ageléist ginn. Uganks Juli soll jiddereen dee Bong an der Boîte hunn, deen ee vu Mëtt Juli un bis Enn dës Joers kann aléisen. Et kann een de Bong dann och just fir sech selwer aléisen. Verschenken oder weidergi geet also net. De Minister hofft, dass méiglechst vill vun deene 700.000 Leit, déi esou e Bong kréien, dësen och wäerten notzen.

Ma et wär net nëmmen de Fräizäittourimus, dee misst ënnerstëtzt ginn, esou de Minister.

Lex Delles: "De Beräich vun de Business-Events, dat heescht also d'Kongresser, d'Foiren, professionell Evenementer, ass e Volet, deen net zum klasseschen Tourismus gehéiert, mä dee fir déi Lëtzebuerger Ekonomie eng ganz grouss Bedeitung huet. Et ass kee Geheimnis, dass dëse Secteur ganz staark vun der Kris betraff ass."

Dofir soll och dee Secteur finanziell gehollef kréie, ma awer och dobäi ënnerstëtzt ginn sech un nei Realitéiten unzepassen. Ëmmerhi géif et an Zukunft sécherlech ëmmer méi Konferenzen, wou nëmmen en Deel vun de Participante physesch präsent ass, an de Rescht iwwer digital Moyenen zougeschalt gëtt. Hei misst een den eenzelen Acteuren hëllefen, Lëtzebuerg als Destinatioun fir dës nei Form vu Business Events op d'Landkaart ze setzen.

D'Pressekonferenz am Replay

Communiqué

Lex Delles a présenté le plan de relance «Restart Tourism – Stabiliséieren. Adaptéieren. Promovéieren.» (04.06.2020)

Communiqué par: Direction générale du tourisme

Lors d'une conférence de presse en date du 4 juin 2020, le ministre du Tourisme, Lex Delles, a présenté le plan de relance «Restart Tourism - Stabiliséieren. Adaptéieren. Promovéieren.» destiné à soutenir le secteur du tourisme qui a été le premier touché par la crise liée au COVID-19 et qui sera probablement celui qui mettra le plus de temps à s'en remettre. C'est la raison pour laquelle le secteur du tourisme nécessite davantage de soutien. Des mesures spécifiques ainsi qu'une coordination renforcée sont indispensables pour la relance du tourisme luxembourgeois qui a un grand potentiel en tant que destination touristique de premier choix.

Au fil des prochains mois, la Direction générale du tourisme élaborera ainsi en concertation étroite avec ses partenaires et avec le secteur un plan de relance détaillé en dix points destiné à soutenir le tourisme de loisirs ainsi que le secteur business events. En vue de remettre le tourisme de loisirs sur le chemin de la reprise seront mis en place, entre autres, un fonds du tourisme pour le soutien et la relance du secteur touristique associatif à hauteur de trois millions d'euros, une stratégie de promotion présentant le Luxembourg comme destination touristique de premier choix («Lëtzebuerg - Dat ass Vakanz!») et une stratégie digitale commune des acteurs institutionnels du tourisme, prévoyant notamment un diagnostic digital permettant une consultance individualisée pour le secteur associatif du tourisme.

Afin de repositionner le Luxembourg en tant que destination business events il est entre autres prévu de créer un label valorisant les mesures sanitaires mises en place par toute la filière événementielle, de se focaliser sur les business events des entreprises locales et de la Grande-Région ainsi que d'accélérer la transformation digitale du secteur en analysant les dispositifs et infrastructures existants ainsi qu'en observant les prospections de tendances dans le domaine digital.

De plus, des séminaires webinar avec le secteur du tourisme de loisirs ainsi qu'avec le secteur business events auront lieu début juillet et seront suivi par des forums de discussion thématiques et collaboratifs.

Le ministre du Tourisme, Lex Delles, a souligné dans ce contexte: «s'il est vrai que le secteur du tourisme est durement touché par la crise du COVID-19, il n'en demeure pas moins qu'une feuille de route ciblée permettra de développer le potentiel du Luxembourg en tant que destination touristique de premier choix. La stabilisation financière, l'adaptation au contexte sanitaire et économique actuel ainsi que la promotion d'une nouvelle stratégie touristique axée sur le marché de proximité sont les trois éléments clés de ce plan de relance détaillé, qui sera élaboré en concertation étroite avec le secteur et qui permettra de trouver des réponses communes aux défis actuels.»