Lëtz Rise up huet via sozial Medien d'Leit opgeruff, fir um 14 Auer un enger Manifestatioun géint Rassismus virun der US-Ambassade matzemaachen.

Hei zu Lëtzebuerg huet d'Associatioun Lëtz Rise up e Freideg de Mëtteg um 14 Auer zu enger Manifestatioun virun der amerikanescher Ambassade opgeruff. An engem Communiqué en Donneschdeg ënnersträichen d'Organisateuren, datt de Focus vun der Manifestatioun op der Solidaritéit mat den Afroamerikaner läit an datt ee sech dowéinst vun aneren Associatiounen distanzéiere wéilt, déi fir aner Causen astinn an elo probéiere géifen, de Protest virun der Ambassade ze recuperéieren.

Et géif mat der Manifestatioun an der Stad drëms goen, fir Rassismus géintiwwer Schwaarzen ze denoncéieren, dee vill Betraffener nach ëmmer an hirem Alldag spieren. Knapp 1.500 Persounen hu sech via sozial Medien ugemellt. E Freideg de Mëtteg géint 14 Auer waren ëm déi dausend Leit bei der Ambassade.

Wéinst der Manifestatioun goufen dann d'Stroosse virun der Ambassade gespaart. D'Rue Emanuel Servais an d'Rue Paul Eyschen sinn e Freideg vun 13 Auer un a bis dat d'Manifestatioun eriwwer ass, fir den Trafic gespaart.