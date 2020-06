Den Natur- a Geopark Mëllerdall entdecken an op dës Manéier Vakanz Doheem maachen. An dëser Regioun goufen et fréier vill Steebréch.

Aktuell ginn et der nach zwee. Zu Iernzen gëtt Sandsteen ofgebaut an zu Méischdref Dolomit. Bis 2022 wëll d'Regioun zum Unesco-Global-Geopark dozougehéieren. De Steebroch zu Beefort. Imposant kucken déi sandeg Fielsen aus dem Buedem eraus. An der Carrière gouf vun 1835 bis an d'70er Jore vum leschte Joerhonnert Sandsteen ofgebaut. Ugangs vum 20. Joerhonnert hunn hei eng 100 Aarbechter geschafft an hiert Brout verdéngt. Quasi all Duerf hat fréier seng eege Karriär. An dëse Sandstee war wäertvoll. Dohier gouf vill Wäert op den Export geluecht. © Christophe Hochard © Christophe Hochard De Steebroch zu Beefort läit op engem Extra-Tour vum Müllerthal-Trail. Dësen ass 13 Kilometer laang. De Schwieregkeetsgrad vum Wanderwee gëtt als liicht uginn. Dës Plaz vum Natur- a Geopark Mëllerdall ass eng vun 22 Geotopen hei zu Lëtzebuerg, déi soll an den "Unesco-Global-Geopark" opgeholl ginn. Am Joer 2022 fält Decisioun, ob dës Geotopen de Label vun der Unesco kréie wäerten. D'Serie am Iwwerbléck Serie Naturpark Mëllerdall (1): "Champignon" a Co