Méi wéi 30 nei Haiser a 5 nei Residencen entstinn um Lampertsbierg. Ee Véierel ass vun der Gemeng a bezuelbar. De Rescht ass a privater Hand.

Op engem vun de leschte fräien Terrainen um Lampertsbierg entsteet, no jorelaanger Planung, en neie Quartier, de „PAP Joseph Hansen“. Dat um Feld tëscht dem Neumans Park, der Rue Nicolas Ries an der Avenue de la Faïencerie. D’Baggere fuere schonn, fir d’Infrastruktur ze bauen. D'Kanalisatioun wier scho fäerdeg, mä bis d’Gebaier kënne gebaut ginn, dauert et héchstwarscheinlech bis d’nächst Joer.

Geplangt si 5 Residenzen, dorënner 2, déi der Gemeng gehéieren. Hei kommen 9 Wunnenge fir bezuelbar Locatiounen (gebonnen also u Konditiounen: et däerf een net schonn eppes anescht hunn, net ze vill verdéngen an et muss een an der Stad schaffen) an dann 9 Sozialwunnengen. also fir Leit, déi wierklech méi aarm dru sinn. Déi aner 3 Residenze sinn a privater Hand. Dat selwecht gëllt fir déi 30 Parzellen, wou Reienhaiser kommen (ausser 6 Parzellen, déi d’Stad behält, fir eventuell ze tauschen, wa se anzwousch anescht Terraine brauchen).

Déi Reienhaiser, dat gouf 2016 am Projet an der Gemeng geännert, kënnen ënner Ëmstänn a puer Wunnengen opgedeelt ginn, wéi de generelle Bebauungsplang vun 2017, dat och fir déi Zonen an der Stad (hab 2) virgesäit.

Präisser

2007 huet d‘Famill Delvaux méi wéi een Hektar (deemools net bebaubar) fir 1,6 Milliounen Euro un d'Felix Giorgetti SARL verkaf. Op Nofro hi seet d’Bau- an Entwécklungsfirma, datt se nach kee Präis determinéiert hunn, fir wa si verkafen, well d’Pläng nach net ofgeschloss sinn. Wichteg wier awer ze wëssen, datt d’Firma 17% TVA an 10% Enregistrement bezuele géing an d’Infrastruktur fir en neie Quartier finanzéiere muss.

10 Joer no der Vente vun 2007, ass de Wäert awer schonn een aneren. 2017 huet d’Famill Delvaux nämlech zwou Parzelle vu 5 Ar fir 2,9 Millioun Euro verkaf, un eng Gesellschaft vun de Famill Feltes a Reuter. D’Agence Feltes huet dunn dëst Joer 2,7 Millioun Euro gefrot fir just eng Parzelle vu 5 Ar (also quasi den duebele Präis). D’Agence wollt op Nofro hin net kommentéieren an huet d’Annonce kuerz no onsem Appell erofgeholl.

© Screenshot MyHome

De Präis gëtt och éischter bei 2 Milliounen Euro fir 5 Ar ageschat an d’Lydie Polfer seet och „t’ass wouer, datt d’Baupräisser hei an der Stad effektiv net bëlleg sinn.“

D'Lydie Polfer iwwert d'Präisser an der Stad

Mä et géing der Stater Buergermeeschtesch no „vun all Quartier ofhänken a vun der Gréisst vun den Terrainen“. Si betount och, datt de Staat eng ganz Rei Terrainen huet, besonnesch um Kierchbierg, an datt d’Gemeng op ville Plaze géing bauen. „D’ëffentlech Hand ass awer hei present, mä t’ass wouer, datt um private Marché d’Präisser schonn an d’Luucht gaange sinn“, sou nach d’Lydie Polfer.

„Bau- und Wohnprobleme der Gegenwart“

D‘Offer an d’Demande: wie keeft och eppes méi deier, wéi hie gefrot gëtt, a wie verkeeft eppes méi bëlleg wéi dat wat en ugebuede kritt.

Vun der Decisioun, datt hei dierf gebaut ginn, un, bis datt d’Haiser stinn, wäerten um Enn 10 Joer wann net 20 Joer vergaange sinn. Am Immobiliësecteur mécht een hanner virgehalener Hand d’Autorisatioune verantwortlech, op Säite vun der Gemeng heescht et, et wier wéinst de Prozeduren. En attendant klammen d’Präisser wat d’Proprietären u sech arrangéiert. Fir déi déi ausgeschloss ginn, probéiert de Staat bezuelbare Wunnraum ze schafen.

D’Strooss fir den neie Quartier heescht iwwregens „Rue Antoine Hirsch“. Hie war Ingenieur, Architekt an hat 1913 – t’ass bal ironesch - ee Virtrag gehale mam Titel „Bau- und Wohnprobleme der Gegenwart“.