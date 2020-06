Am Deconfinement ass de Besuch an Alters- a Fleegeheemer nees erlaabt. D'Mesurë géifen awer vun all Haus anescht interpretéiert ginn.

Dat wier schwéier fir d'Famillen an d'Leit an den Altersheemer. Dofir fuerdert d'Patientevertriedung, datt kloer Richtlinne mussen ausgeschafft ginn. D'Direktioun vun der Santé misst, wéi an de Spideeler, kloer soen, wéi d'Visitt oflafe soll a wat erlaabt ass, oder och net. Esou adresséiert sech d'ASBL un d'Familljeministesch Corinne Cahen an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

Et hätte Leit si kontaktéiert, well de Besuch an den Alters- a Fleegeheemer nach ëmmer sporadesch oder onméiglech wier. Och wieren der vill net frou doriwwer, wéi d'Altersheemer de Besuch organiséiert hätten. D'Oblage wieren dacks ze streng an administrativ schwéierfälleg.

Op verschiddene Plaze misst een zum Beispill ee Rendez-vous laang am Viraus plangen, op anere Plaze wier ee wärend dem Besuch déi ganzen Zäit ënnert der Opsiicht vum Personal. Do kéint een net vu Privatsphär schwätzen, d'Leit géife sech wéi am Prisong fillen. Verschidde Bewunner géifen déi streng Konditiounen esou belaaschten, datt se bal léiwer hätten, et kéim keen.

D'Patientevertriedung fuerdert iwwerdeems eng Task-Force, fir d'Altersheemer ze ënnerstëtzen an ze begleeden.