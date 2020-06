Am fréie Méindeg den Owend huet d'DP Partei-Kongress, wéi esou villes ass deen an dësen Zäiten iwwer Videokonferenz.

Och fir d'Politiker ass dat natierlech ongewinnt, se hu keng Honnerte Leit am Sall, déi applaudéieren. D'Parteipresidentin Corinne Cahen sot RTL virdrun am Interview dozou:

DP-Kongress/Reportage Fanny Kinsch

"Et ass net nëmmen e spezielle Kongress, et si speziell Zäiten, an deenen d'DP an der Verantwortung ass, de Motto "Wann et dem Land gutt geet, soll et de Leit gutt goen" ass elo sécher méi schwéier ëmzesetzen. Elo ass de Moment fir d'Investitiounen héichzehalen", sot d'Parteipresidentin, et misst een "de Leit Vertraue gi fir d'Zukunft, d'Aarbechtsplazen erhalen, fir esou och deene Schwaache kënnen ze hëllefen."

An hirer Ried lueft d'Partei- Presidentin Corinne Cahen de Krisemanagement vum Premier a vun den DP-Ministeren. Fir eng sozial Kris ze verhënneren, dierft elo net um Bockel vun de Leit an de Betriber gespuert ginn. Et wär och elo un der Zäit, déi richteg Léieren aus dëser Kris ze zéien an d'Zukunft vum Land virzebereeden, en neit Kapitel opzeschloen.