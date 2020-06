An engem Communiqué hu béid Ministerinnen nach eng Kéier d'Recommandatioune vum 20. Mee widderholl an och Ännerungen ugekënnegt.

D'Familljeministesch Corinne Cahen an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert hunn en Appell un d'Bedreiwer vun den Alters- a Fleegeheemer gemaach, fir weider alles ze maachen, fir de Leit méiglechst vill an agreabel Visitte vun hire Léifsten z'erméiglechen.

Well den Deconfinement bis ewell gutt géif lafen, hunn d'Ministeschen decidéiert manner streng Recommandatiounen un déi eenzel Haiser erauszeginn, un déi ee sech bei Visitten a Sortië soll halen. Dës Recommandatioune géifen déi nächst Woch publizéiert ginn.

Ausserdeem soll weider vill getest ginn, fir d'Situatioun an den Alters- a Fleegeheemer méiglechst no ze suivéieren, a noutfalls ganz séier kënnen ze reagéieren.

Offiziellt Schreiwes

Corinne Cahen et Paulette Lenert rappellent la bonne application des recommandations du 20 mai 2020 relatives aux visites et aux sorties dans les structures d'hébergement pour personnes âgées et annoncent de nouveaux allègements pour la fin de l'état de crise

Communiqué par: ministère de la Santé / Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

Tandis qu'une grande partie de la population commence à profiter progressivement des phases de déconfinement, bon nombre de résidents de structures d'hébergement pour personnes âgées ainsi que leurs familles aspirent à pouvoir effectuer des visites et des sorties dans des conditions comparables à celles d'avant la crise.

Les recommandations du 20 mai 2020 relatives aux visites et aux sorties donnent un cadre qui permet à chaque gestionnaire de faire en sorte que les résidents puissent recevoir des visites et effectuer des sorties à l'extérieur du site, tout en mettant la sécurité des résidents au centre des priorités.

Dans ce contexte et étant donné que le rétablissement du contact humain entre résidents et familles est une priorité, Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, et Paulette Lenert, ministre de la Santé, en appellent aux gestionnaires de tout mettre en œuvre afin de rendre ces visites et ces sorties aussi conviviales et agréables que possible.

Au vu de l'évolution du déconfinement et de la fin proche de l'état de crise, les ministres ont décidé d'alléger les recommandations relatives aux visites et aux sorties dans les structures d'hébergement pour personnes âgées en fonction des nouvelles réalités. Des recommandations générales applicables aux personnes physiques, y inclus les personnes vulnérables, seront publiées au courant de la semaine prochaine. Il sera également veillé à monitorer l'évolution de la situation dans les structures en question de près, notamment en faisant bénéficier leurs résidents d'un large accès au dépistage.

De manière générale, il est fait appel à la responsabilité de tout un chacun afin d'auto-évaluer le risque que peuvent présenter certaines situations et d'appliquer les gestes barrière nécessaires afin de minimiser tout risque de propagation du virus.