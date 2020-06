"De Beruff vum Aide-Soignant muss opgewäert ginn", ënnersträicht d'Associatioun vun den Employés de l'Etat. Geschwë géifen d'Leit d'Gedold verléieren.

Déi Concernéiert an hir Beruffsvertriedungen hätten absolut kee Versteesdemech dofir, wann d'Politik net déi Unerkennung géif weisen, déi berechtegt wier an op déi d'Leit donieft scho méi laang géingen hoffen.

Unerkennung Aides-soignants / Reportage Dany Rasqué

D'Fuerderung ass effektiv net nei an d'Politik hätt ëmmer erëm Versprieche gemaach. Dobäi ass et bis elo bliwwen, bedauert de Steve Heiliger, de President vun der der Associatioun vun den Employés de l'Etat.

"Souwuel den aktuelle Minister vun der Fonction publique, wéi och seng Virgänger schwätzen ëmmer vun engem Préjugé favorable an där Fro, mä et ass näischt geschitt a mer hu gemengt grad elo, wou déi Leit Ausseruerdentleches geleescht hunn a sech och Risiken ausgesat hunn, elo wier de Moment gewiescht eppes ze maachen."

Den Ament wieren nach wäit iwwer 100 Leit betraff. Si sinn an der Zäit a Verwaltungen als Employés de l'Etat agestallt ginn, erënnert de Steve Heiliger. Aus deene Verwaltunge sinn an Tëschenzäit awer ëffentlech Etablissementer ginn.

"Déi Leit, vun deene mir schwätzen, déi sinn awer nach all ënnerwee am Statut vum Employé de l'Etat a mir hätten einfach gär, datt et do zu där Unerkennung kënnt, déi déi Leit och verdéngen. Do si Weiderbildungsprogrammen absolvéiert ginn, do si ganz héichwäerteg zousätzlech Ausbildungszyklen gemaach ginn, zum Beispill am Beräich vun der Altersfleeg, déi Leit hunn do en Diplom kritt, dee gläich ze stellen ass mat engem CATP a wa mer do eng Gläichstellung hunn, dann hätte mer wgl. och gären eng Gläichstellung an der Unerkennung."

Also eng Astellung no de Critère vun engem CATP. Deen hätten déi betraffe Leit verdéngt, well se jo och en Diplom hätten, deen equivalent wier. Donieft géif den Ënnerscheed zum konventionéierte Secteur ëmmer méi grouss ginn.

"Elo kënnt och nach erschwéierend dobäi, datt am konventionéierte Secteur FHL an SAS eng Revalorisatioun vun där Carrière komm ass, mir wëllen déi och guer net a Fro stellen, mä déi dréit natierlech dozou bäi, datt d'Leit, déi am konventionéierte Secteur schaffen an déi an der Fonction publique schaffen, nach méi grouss ginn ass.



Dat ass eng ongesond Situatioun, betount de President vun der Associatioun vun den Employés de l'Etat a bedauert, datt hire Bréif, dee si ugangs dës Joers -zesumme mat der "Associatioun vum Personnel etatique Servior" a vun der Associatioun vum Personal aus dem Centre hospitalier neuropsychiatrique geschriwwen hat, ouni Äntwert bliwwen ass.

Et wier een allerdéngs op engem Punkt ukomm, wou et mat Applaus eleng net méi gedoe wier.