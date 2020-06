E Mëttwoch de Moien ass d'Sécherheet op der Stater Gare Sujet an der Chamberkommissioun fir Justiz a bannenzeg Sécherheet.

Gewalt, Presenz vun Drogenhandel- a -konsumenten, Sans-abrisen an Heeschlerei maachen d'Liewen an d'Schaffen am Garer Quartier schwéier. Fir dëst an de Grëff ze kréien, gëtt e Mëttwoch an der zoustänneger Chamberkommissioun ënnert anerem iwwert d'Sécherheet am Garer Quartier geschwat. Mat dobäi sinn och d'Ministeren Tanson, Bausch a Kox.

Extrait Lydie Polfer

30 weider Polizisten, wéi och de Confinement hunn d'Situatioun zwar berouegt. Dës Beamte vun der Police missen awer bleiwen, well mam Deconfinement klëmmt och nees den Drogekonsum an den Handel, huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer am RTL-Moiesjournal betount.

Si erwaart sech an deem Sënn kloer Aussoe vun der Regierung, datt weider op eng verstäerkte Police-Presenz gesat gëtt. D'Stad selwer géif hir sozial Responsabilitéit iwwerhuelen, fir de Leit ze hëllefen.

Wat d'Heeschen ugeet, feelt et weiderhin un engem juristesche Kader, fir deem entgéint ze wierken. D'Police kéint kaum agräifen. Dat kéint net sinn, sou nach d'Stater Buergermeeschtesch.