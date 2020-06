E Mëttwoch leeft jo den Etat de crise aus an déi sougenannt Covid-Gesetzer gëlle vum 25. Juni un, elo Mol fir ee Mount.

Am Private gëlle vun en Donneschdeg u keng Corona-Restriktioune méi, just nach Recommandatiounen.

Bei organiséierte Versammlungen am ëffentleche Raum zu méi wéi 20 muss et Sëtzplaze ginn an d'Distanz vun 2 Meter muss agehale ginn oder Mond an Nues geschützt ginn.

Am Horesca-Secteur bleift et bei der Limitatioun vun 10 Leit pro Dësch, d'Spärstonn ass um Hallefnuecht a Clienten däerfe just am Sëtze zerwéiert ginn. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet déi Prezisioune ginn.

Den aktuellen Deconfinemt wär eng geféierlech Phas, huet d'Ministesch gewarnt. D'Infektiounen huele liicht zou, mä sinn nach op engem niddregen Niveau. Et misst een ofwaarden, wéi sech dat entwéckelt.

Et war och den Opruff vun der Gesondheetsministesch, onbedéngt den Dokter ze kontaktéieren, wann ee Symptomer huet, an net schaffen ze goen.

Et soll ee sech och seng enk an ongeschützt Kontakter mierken, fir de Fall datt een infizéiert gëtt.

An et soll ee responsabel handelen. Also och am Privaten wou, wéinst enger Opposition formelle vum Staatsrot, Restriktioune gefall sinn, Distanzen anhalen oder e Mask unhunn, respektiv déi vulnerabel Leit schützen.

