RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Klimawandel huet Impakt op d'BeemWat ass ee Bëschfürerschäin a firwat brauch een en?

Lisa Weisgerber
Iwwert d’Hallschent vun de Lëtzebuerger Bëscher sinn a privatem Besëtz. Eng 49.000 Hektar op ronn 14.000 Léit opgedeelt.
Update: 03.02.2026 19:39
Wat ass ee Bëschfürerschäin a firwat brauch een en?
Iwwert d’Hallschent vun de Lëtzebuerger Bëscher sinn a privatem Besetz. Eng 49.000 Hektar op ronn 14.000 Léit opgedeelt.

Vill Bëschbesëtzer wëssen awer mol net, wou genee hiren Territoire läit. Dëst ass ee vun den Theme vum Bëschfürerschäin. D’Grenze vun de Parzelle kënnen duerch vill verschidden Elementer gekennzeechent sinn. Een einfache Steen um Buedem kann heiansdo d’Limitt vum Terrain weisen. Den Alter oder Zorte Beem kënnen een Indiz sinn, mee da ginn et och nach méi opfälleg Oftrennungen, wéi zum Beispill ee Floss oder eng Baach, erkläert de Winfried von Loë, vun der ASBL Lëtzebuerger Privatbësch, deen och d’Seminäre fir de Bëschfürerschäin hält.

De Bëschfürerschäin ass an 10 Seminären opgedeelt, déi sech all ronderëm Thema Bësch dréien. Wann ee seng Parzell bis fonnt huet, muss een och verstoen, wéi et senge Beem geet a wat ee maache muss, fir se z’ënnerhalen. Duerch de Klimawandel ass den Zoustand vun de Lëtzebuerger Bëscher net gutt. Vill Beem si vu Krankheete betraff. Mat genee esou Situatioune léiert een och ëmzegoen.

Der Natur hire fräie Laf loossen, wier nëmmen deels richteg. Et miesst een sech zemools elo ëm seng Bëscher këmmeren. Dat sinn awer Aarbechten, déi net an engem Mëtteg gemaach sinn.

Wann d’Beem an engem ze schlechten Zoustand sinn, musse si gefält ginn. Eng einfach eidel Fläch do ze loossen, wier awer och keng Léisung. D’Planze vun neie Beem wier wichteg. Et dauert awer och mol gären iwwert 10 Joer, bis dass déi erëm ausgewuess sinn. Wärend deem mussen déi nei Planzen och ënnerhale ginn an et muss gekuckt ginn, dass hir Kroune genuch Plaz hunn, erkläert d’ASBL Lëtzebuerger Privatbësch, genau esou wei de David Michels, dee Besëtzer vun enger Bësch Parzell ass.

Wie sech fir de Bëschfürerschäin intresséiert, ka sech um Site vu Privatbesch.lu informéieren.

Bëschfürerschäin

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
All Hëllef koum ze spéit
Buschauffer stierft tëscht Scheedel a Kiemen
Invité vun der Redaktioun (3. Februar) - Dr Martine Goergen an Dr Marc Berna
"Et geet ëm d'Sécherheet vum Patient"
Video
Audio
23
Staatslaboratoire
LNS-Direkter geet no manner wéi engem Joer
Video
1
Am Iran
Dréibuch-Auteur vu Lëtzebuerger Koproduktioun "Un simple accident" festgeholl
Video
Déi eng wëlle staatlech Virgaben, déi aner net
Bei de Gemenge ginn d'Meenungen iwwert déi geplangte Grondsteier auserneen
Audio
11
Weider News
2. Prozess an RTL-Lunghi-Affär
Parquet freet eng Prisongsstrof mat Sursis an zwou Geldstrofen
Et bleiwe vill oppe Froen
Viru 5 Joer gouf et déi éischt Perquisitiounen op der Wëlzer Gemeng
Audio
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
Patientevertriedung confirméiert
35 Dossieren am Kontext vun der Affär ronderëm de suspendéierten Dr Wilmes
Audio
Am Januar a Februar verkaaft
Delhaize rifft "Girasoli fromage 250g" zeréck
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.