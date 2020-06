Vun der Schoulrentrée 2020/2021 u ginn am ECG mat "finance" a "marketing, media et communication" op der 2e an der 1re zwou nei Sektiounen ugebueden.

Dës nei Sektiounen am Secondaire général sinn accessibel fir alleguer d'Schüler an d'Schülerinnen, déi hir 3e générale respektiv classique gepackt hunn.

Déi nei Sektioune ginn an der École de commerce et de gestion ugebueden.

Schreiwes vum Educatiounsministère

« Finance » et « Marketing, media et communication » : deux nouvelles sections à l'enseignement secondaire général (29.06.2020)

Communiqué par: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse L'École de commerce et de gestion - School of Business and Management (ECG), qui célèbre cette année son cinquantenaire, continue d'innover. Elle lance à la rentrée 2020-2021 les nouvelles sections de l'enseignement secondaire général « finance » et « marketing , media et communication » (2e et 1re), accessibles aux élèves ayant réussi leur classe de 3e générale ou classique.

Une section au plus près du secteur financier

Le secteur financier est un des piliers de l'économie luxembourgeoise qui offre de nombreux débouchés professionnels et opportunités de spécialisation. Les élèves de la nouvelle section profiteront de la proximité des acteurs du secteur et des institutions spécialisées qui ont contribué à son élaboration : l'Association des banques et banquiers (ABBL), l'Association des compagnies d'assurances et de réassurances (ACA), l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI) et la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

Les cours aborderont l'économie numérique, l'économie financière, la comptabilité sectorielle en mettant l'accent sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une des matières phares sera la « gestion de portefeuille ». L'idée de cette matière, qui se veut plus pratique que théorique, est de stimuler la curiosité de l'élève à travers la constitution et la gestion d'un portefeuille de titres fictif. Les projets qui seront réalisés dans ce contexte permettront à l'élève, avec l'appui et le soutien de son enseignant, de découvrir et d'assimiler des connaissances et d'acquérir ainsi une autonomie d'apprentissage progressive.

De nouvelles exigences dans le domaine du marketing, des médias et de la communication

La section « marketing, media et communication » prépare les élèves dès l'enseignement secondaire aux nouvelles exigences du monde du travail dans les domaines du marketing et des médias et aux évolutions dans le domaine de la communication interne et externe aux entreprises.

Les élèves pourront acquérir des notions de base dans les domaines visés et découvriront les outils et logiciels à maîtriser pour entrer dans le monde professionnel après leurs études secondaires ou universitaires. L'approche interdisciplinaire sera favorisée et des expériences pratiques sont prévues, comme la réalisation d'une campagne de marketing et de communication, l'étude de case studies ainsi que des visites d'entreprises, ou bien des projets concrets à réaliser en collaboration avec des entreprises.

Une spécialisation sur deux ans

Les deux nouvelles sections finance et marketing, media, communication vont étendre leur offre sur les deux années du cycle supérieur (classes de 2e et de 1re) et mèneront au diplôme de fin d'études secondaires générales, qui offre la possibilité d'intégrer :

le marché du travail (domaine de la finance, de l'entreprise ou au service de l'État pour la section finance ; secteur du marketing et de la communication, secteur audiovisuel et médias ou également au service de l'État en ce qui concerne la section marketing, media, communication) ;

une école supérieure (par exemple BTS Gestionnaire comptable et fiscal et BTS Gestionnaire en commerce et marketing, mais aussi BTS Assistant de direction, trois formations proposées par l'ECG) ;

une université (Bachelor et Master en finance, gestion, marketing, communication et bien d'autres spécialisations).

Plus d'informations, grilles horaires et inscriptions sous https://www.ecg.lu.