E Mëttwoch am Nomëtteg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg gemaach.

D'Regierung wëll, wéi erwaart, een neien Ulaf huelen, fir méi streng Covid-Gesetzer. Hannergrond sinn déi méi héich Zuelen un Infektiounen, esou de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. An de leschte 24 Stonne si bei bal 6.000 Tester 46 nei confirméiert Fäll derbäi komm. Bei den neie Patiente läit den Altersduerchschnëtt bei Mëtt 30.

An den Analyse vun de Kläranlage koum eraus, dass de Virus uechter d'ganzt Land zirkuléiert. Iwwerall géingen et am Waasser Indicë ginn, dass sech nees méi Leit mam Coronavirus géingen ustiechen. Viru Kuerzem war de Virus bal ganz aus dem Ofwaasser verschwonnen.

Vill Infektiounen duerch privat Partyen

Et muss elo antizipéiert ginn, fir dass d'Situatioun net derapéiert. Wat Recommandatioune waren, ginn elo deels Obligatiounen. Besonnesch bei privaten Evenementer, wéi Partyen oder Fester, respektiv virun de Wirtschaften op de Stroossen, wou d'Reegelen net respektéiert goufen.

Et ginn och Leit, déi déi leschten Deeg gesot hunn, datt si e Bistro fir eng privat Party gelount hunn an do kéinten d'Police an d'Politik näischt maachen. Dat wier irresponsabel an net de Sënn hannert dem Deconfinement. Dofir géif een un engem neien Text mat neie Restriktioune schaffen. De gréisste Cluster war eng Party, wou sech 24 Leit infizéiert hunn.

Och de Premier huet ënnerstrach, datt ee muss antizipéieren, fir datt net all d'Efforten an de leschte Méint a Wochen ëmsoss waren. Hien huet sech dofir mat engem Appell un d'Populatioun adresséiert: d'Leit solle raisonnabel handelen.

Fir Evenementer mat iwwer 20 Leit kommen nei Reglementatiounen

Aus de Recommandatioune gi bei Evenementer mat iwwer 20 Persounen elo strikt Obligatiounen. Eppes, wat de Staatsrot an engem éischten Ulaf nach refuséiert hat. Et dierf ee wuel nach Hochzäiten oder Gebuertsdeeg organiséieren, ma hei ginn et da nees Mesuren, wéi 10 Leit pro Dësch, Distanz a Masken, déi respektéiert musse ginn.

Mask am ëffentlechen Transport bleift obligatoresch

D'Maskeflicht am ëffentlechen Transport gëtt net opgehuewen, de Mondschutz hätt seng Friichte bruecht, betount de Premier Xavier Bettel. Donieft gouf matgedeelt, dass d'Testen op breeder Basis virugeet. Bis ewell goufen 191.000 Tester duerchgefouert, vun alle Persounen, déi fir den Test invitéiert goufen, hu 24% matgemaach.

D'Ursaach vun den héijen Nei-Infektioune wier allerdéngs net de "Large Scale Testing". Just 10% vun alle confirméierte Fäll wieren am Kader vum "Large Scale Testing" getest ginn. Déi vill Nei-Infektioune kommen aus dem Privaten, vu Partyen, Fester a Grillowender an hunn de Virus mat op d'Aarbecht bruecht.