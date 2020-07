Zu Lëtzebuerg zirkuléiere Masken, deenen hire Qualitéitsusproch ze bezweifelen ass.

Ausnamereegelen hunn een oniwwersiichtleche Marché geschaaft, deen um Bord vun der Legalitéit ass. Dat huet den Onlinesite Reporter.lu en Donneschdeg de Moie gemellt. Et géing sech hei em Maske vum Typ FFP2 handelen, déi am Fong méi Schutz sollen bidde wéi déi gewéinlech Masken, oder déi di ee selwer bitzt.

Eng Rei FFP2 Masken déi een an Apdikten, bei Spezialisten oder Online kritt, géingen awer net deen zousätzleche Schutz bidden a géingen awer 10 Mol méi kaschten, esou Reporter an Zesummenaarbecht mam „Organised Crime and Corruption Reporting Project“. Clever Tëschenhändler, skrupellos Produzenten a laxistesch Testubidder géinge vun der aktueller Situatioun profitéieren.