Den déngscht-eelsten Deputéierten, dee zanter 1989 an der Chamber sëtzt, huet, wéi scho méi laang annoncéiert, geplangt, am Oktober säin Amt ofzetrieden.

Successeur gëtt de Fred Keup, deen 2015 Campagne géint d'Walrecht fir Residente gemaach huet. Hie gëllt gemengerhand als méi riets wéi de Gast Gibéryen. Do stellt sech de 70 Joer ale Politiker d'Fro, wien an der Politik net ëmstridden ass. Et huet een als Politiker seng Meenung an déi gëtt ni 100 prozenteg gedeelt. An do huet jidderee seng Manéier. "Ech weess awer, datt de Fred Keup e ganz gudde Mann ass, soss géif ech jo och net ophalen. Ech weess och, datt hien zu de Prinzippie vun eiser Partei steet."

Gast Gibéryen iwwert de Fred Keup

Den 13. Oktober, op d'Rentrée parlementaire huet den ADR-Deputéierte säi leschte Schaffdag. Hien huet en Méinden dem Chamberspresident seng Demissioun ofginn. Den 29. Juni huet hie seng 70 Joer geféiert a sëtzt zanter 1989 an der Chamber. Domat ass hien den déngscht-eelsten Deputéierten.

Op d’Fro ob seng Partei, d‘ADR, net riskéiert ënnert sengem Depart ze leiden sot de Gast Gibéryen, datt jiddereen z'ersetzen ass. D'Partei wier aktuell esou gutt opgestallt, wéi nach ni. Et huet ee vill gutt Leit, déi aktiv matschaffen an et huet ee vill Nowuessleit. De Gast Gibéryen hält elo dräi Joer virun den nächste Walen op, fir esou der Partei Zäit ze ginn, fir déi Ëmstellung duerchzezéien..

Gast Gibéryen iwwert d'adr