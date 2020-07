Dat sot den CSV-Deputéierte Marc Spautz en Dënschdeg a senger Interpellatioun iwwert d'Personal am Gesondheetssecteur.

Datt et un der Formatioun hei am Land hapert, doriwwer war ee sech am Cercle Cité eens, ma wéi genee déi an Zukunft soll ausgesinn, do goufen et verschidde Vuen.

Gesondheetsberuffer/Reportage Claudia Kollwelter

D'LSAP-Deputéiert Francine Closener begréisst, datt d'Regierung e Bachelor-Ofschloss fir d'Infirmieren an Infirmièrë consideréiert, mee um Terrain wier een awer nach skeptesch par Rapport zu engem BTS-Bachelor. "D'Acteuren, déi all Dag an de Spideeler a Fleegeheemer aktiv sinn, fuerderen eng vollwäerteg Héichschoulausbildung. Ech mengen, déi wier néideg, fir den Defise vu muer entgéint ze kommen. Dofir sëtzt d'LSAP sech fir e richtege Bachelor an, keen "Unhängsel" vun enger Ugangsformatioun, mee eng initial eegestänneg Formatioun ab enger Première."

Dem Educatiounsminister Claude Meisch no misst déi Pist vum Bachelor sécherlech analyséiert ginn an ofgewie ginn, ob dat d'Problemer, déi een aktuell huet, géif léisen. Hien ass do éischter skeptesch.

"Mir kënnen aus dem BTS e Bachelor maachen, wann een en cours de route sech méi Ambitioune gëtt, fir e méi héijen Ofschloss ze maachen. Mee et ass vläicht net de Kinnekswee fir jiddwereen an dofir solle mer och kucken, datt dat net den eenzege Wee ass, dee mer wëllen aschloen."

De Marc Spautz ass souguer méi wäit gaangen an huet e Master-Ofschloss an d'Gespréich bruecht. Donieft huet den CSV-Deputéierte betount, datt eng grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht mat de Nopeschlänner néideg ass, allerdéngs ënnert Konditiounen.

"Mee da musse mer och eng Harmoniséierung kréien, datt een deem anere seng Diplomer unerkennt an een deem aneren et erméiglecht, an deem anere säi System ze wiesselen, ouni grouss Schwieregkeeten an ouni mussen op déi europäesch Legislatiounen zréckzegräifen. Dat soll eng Selbstverständlechkeet ginn."

D'LSAP huet fir den Hierscht Hearingen an der Chamber mat all de betraffenen Acteure proposéiert. D'Conclusioune sollen an engem Rapport festgehale ginn, déi d'Basis vun engem Débat d'orientation solle sinn, huet d'Francine Closener betount. Do sollen dann och d'Resultater vum Gesondheetsdësch mat afléissen.