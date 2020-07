Si hunn déi waarm Temperature gär, dofir si se grad elo nees vill ënnerwee. Rieds geet vun Zecken, ma et gëtt zanter lescht Joer eng nei Zort.

Sou munch ee war scho mat Zecke geplot, hei am Land huet ee bis ewell awer just 3 Zorte kannt. D'Hyalomma-Riesenzeck, déi u sech a méi waarme Länner doheem ass, huet mat Hëllef vun Zuch-Vigel hire Wee op Lëtzebuerg fonnt. 3 Fäll si bis elo bekannt.

Déi bal 2 Zentimeter grouss Zeck erkennt ee gutt un de rout-wäiss-gesträifte Been. Ma d'Gréisst ass net dat eenzegt, wat dës Zeck vun aneren ënnerscheet. Den Alexander Weigand ass Curateur vun der Zoologie am Naturmusée an analyséiert dës Déieren.

"Das ist einer der großen Unterschiede zu den einheimischen Arten der Gattung Exotis, also des Holzbocks z.B., die sind Lauerjäger. Bei den Arten der Gattung Hyalomma handelt es sich um wirkliche Jäger. Wenn sie CO2 von der Beute, also vom Wirt wahrnehmen begeben sie sich auf die Jagd nach dem Tier. Wenn sie nah rangekommen sind, also an die 10 Meter, nutzen sie ihre sehr guten Augen und begeben sich auf die genaue Suche nach dem Wirtstier. Das brauchen die auch, weil die Arten kommen aus einem trockenen Klima, also vor allem Wüsten, wo es selten ist dass sie einem Wirt begegnen. So dass die eben laufen müssen und nicht nur warten bis z.B. eine Antilope an ihnen vorbeikommt.“

D'Hyalomma Zeck geet éischter un d'Déieren, wéi zum Beispill u Päerd. An Däitschland gouf et awer och scho Fäll, wou si d'Flecke-Féiwer op de Mënsch iwwerdroen huet. Wéinst dem Klimawandel bleift och net auszeschléissen, datt dës Zort sech an Europa verbreet. Dofir ginn d'Déieren am Naturmusée analyséiert.

Wien esou eng Zeck fënnt, ka sech am Naturmusée mellen an d'Zeck entweder lieweg, agefruer oder an Alkohol ageluecht do ofginn.

Och op de soziale Reseauen gouf ewell scho virun der Zeck gewarnt.