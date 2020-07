D'Präsens vum Coronavirus an eise Schoule suergt weiderhi fir vill Gespréich, a speziell och an de Lycéeën.

A Quarantän wieren den Ament direkt 6 Klassen am Lycée technique vun Esch-Lalleng, 2 Klassen am Lyçée technique du centre, wéi och 3 am Bouneweger LTB an eng 7ième am Escher Jongelycée, fir just 4 Beispiller ze nennen, déi d'Tageblatt aus dem Educatiounsministère confirméiert krut.

D'Zeitung schreift och, dass verschidde Lyçées-Direktiounen d'Enseignante géifen bieden, sech un Diskretioun ze halen a keng Informatiounen iwwert Infektiounsfäll erauszeginn. Aner Direktioune géifen d'Proffe carrement guer net informéieren.



An de Chifferen vun der Santé vun en Donneschdeg den Owend ass iwwregens ze liesen, dass den Ament weiderhin 19% vun de 532 aktiven Infektiounen am Land, Kanner, Jonker a jonk Erwuessener tëscht 0 an 19 Joer sinn. Quasi also all Fënneften.

Iwwregens ass e Freideg de Mëtteg um 14 Auer den ëffentlechen Debat an der Chamber iwwert d'Petitioun 1550, déi en Zouloosse vun de Schoule bis d‘Rentrée am September gefuerdert hat.

D'Petitionärin hat sech jo schonns ënner 4 Ae mam Educatiounsminister gesinn, well d'Petitioun ganz séier déi néideg 4500 Ënnerschrëfte beienee krut an d’Regierung d'Reouverture vun de Schoulen awer schonn decidéiert hat.