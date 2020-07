D'Regierung hat d'Lizenze fir d'Notzung vu 5G-Frequenze versteet.

4 Kandidate konnte sech bei der 5G-Stee Frequenze vum zukünftege Reseau fir nach méi eng séier mobil Kommunikatioun sécheren. Dat huet den zoustännegen Zerwiss am Staatsministère um Mëttwoch matgedeelt.

Et sinn dat Orange, d’Post, Proximus a Luxembourg Online. Déi hunn zesummen iwwer 41 Milliounen Euro gebuede fir eng Exploitatioun vu 15 Joer.

Déi éischt 5G-Zerwisser musse virum Enn vum Joer ugebuede ginn. Am Cahier des Charges stoung och, dass bis 2025 eng nationale Couverture muss assuréiert sinn.

Offiziellt Schreiwes

Résultat des enchères en vue de l’octroi des fréquences destinées à la 5G (22.07.2020)

Communiqué par: Service des médias et des communications

"À l’issue des enchères organisées par l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR) en vue de l’octroi des fréquences destinées à la 5G, la totalité des fréquences disponibles à ce stade a été attribuée à quatre opérateurs. Le résultat des enchères est le suivant:

Bande des 700 MHz:

Orange Communications Luxembourg SA: 2x10 MHz

Post Luxembourg: 2x10 MHz

Proximus Luxembourg SA: 2x10 MHz

Bande des 3600 MHz:

Luxembourg Online SA: 10 MHz

Orange Communications Luxembourg SA: 110 MHz

Post Luxembourg: 110 MHz

Proximus Luxembourg SA: 100 MHz

Cinq candidats ont participé à la procédure des enchères.

La mise aux enchères - une première dans la politique d’octroi de fréquences au Luxembourg - a permis de garantir une procédure de sélection objective et transparente tout en favorisant une utilisation efficace du spectre face à une demande dépassant le spectre disponible.

Le montant total des redevances à percevoir pour les droits d’utilisation des fréquences 5G résultant de la procédure des enchères est de 41.330.000 EUR pour une durée de 15 ans; ce montant sera perçu par l’Institut luxembourgeois de régulation et versé à l’État après déduction des coûts administratifs supportés par l’Institut.

Les licences seront attribuées aux opérateurs par le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias Xavier Bettel, afin de leur permettre de lancer le déploiement de leurs réseaux 5G. En accord avec la stratégie nationale 5G, les licences prévoient un calendrier de déploiement ainsi que des obligations de couverture qui visent notamment à offrir des services 5G sur le territoire de la commune de Luxembourg vers la fin de l’année 2020 et une couverture nationale 5G au plus tard en 2025.

Les licences confèrent le droit d’utilisation des fréquences. Les opérateurs devront également solliciter les autres autorisations requises et se conformer aux dispositions légales qui leur sont applicables."