Déi Woch virdru waren et der nach ronn 570. Dës Zuelen huet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Mëttwoch de Mëtteg presentéiert.

Et wier een an enger kritescher Situatioun an et kéint een nach net genee soen, wéi et virugeet, esou d'Ministesch, ma zanter d'Infektiounszuelen erëm eropgaange sinn, hätt ee scho vill kënne sensibiliséieren. An déi Efforte géifen och schonn hir Friichten droen.

76 Prozent vun den Tester, déi bannent de leschten 8 Deeg gemaach goufen, wieren am Kader vum Large Scale Testing gewiescht. Bei de positive Fäll wieren et awer nëmmen 13 Prozent.

44 Prozent vun den Neiinfizéierte wiere schonn a Quarantän gewiescht, esou d'Paulette Lenert.

D'Zuel vun den Admissiounen an de Spideeler wier iwwerdeems net beonrouegend. Bannent der leschter Woch wieren dat just 34 gewiescht.

D'Altersmoyenne vun de Covid-Patienten, déi am Spidol sinn, läit bei 57 Joer. D'Leit, déi positiv getest goufen, sinn am Schnëtt 35 Joer al.

Am Service vum Contact Tracing géifen aktuell 85 Leit schaffen. Eng 40 zousätzlech Mataarbechter géifen aktuell preparéiert ginn, fir kënnen an den Asaz ze kommen. De Service géif och weider 7 Deeg op 7 funktionéieren.

E Samschdeg hätt een dann d'Urgence e Service en place gesat, fir deene Leit, déi an e Land wëlle reesen, dat Lëtzebuerg als Risikogebitt agestuuft huet, d'Méiglechkeet ze ginn, sech testen ze loossen. Bis ewell hätten 1.388 Leit esou en Test kënne maachen. Eppes méi wéi 800 Demandë wiere refuséiert ginn. Dat an der Haaptsaach, well d'Leit net an e Land reesen, dat Restriktioune fir Lëtzebuerger Touristen decidéiert huet oder well si net déi néideg Dokumenter konnte virleeën. Eng 3.000 Demandë wieren dann och nach en suspens. Dëse Service kéint nach bis Enn dës Mounts genotzt ginn. Wéi et duerno virugeet, dat géif een am Regierungsrot decidéieren.

Sougenannt Cluster, also Plazen, wou de Virus opgeflaamt ass, géifen et der aktuell 33. Ronn een Drëttel dovu wieren a Schoulen, 5 am Beräich vun der Santé oder a Fleegeheemer, 6 an der Constructioun an 3 am Horesca-Beräich.

Grond fir d'Infektioune sinn der Ministesch no, nach ëmmer, dass d'Leit sech net un d'Gestes barrières géifen halen.