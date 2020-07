De Summer ass zu Lëtzebuerg ukomm an dat zitt eng jett Leit op d'Plagen.

Zanter dem Deconfinement haten d'Plagë ronderëm de Stauséi extremen Undrang, wat och zu ville Problemer gefouert huet. D'Gestes barrières, déi net agehale goufen, Dreck, dee leie gelooss gouf, an nach villes méi. Dofir hunn déi Responsabel vun de Gemenge ronderëm de Stauséi decidéiert, datt Plaze musse reservéiert ginn.

Zanter e Mëttwoch kënnen d'Leit hir Plaz um Stauséi reservéieren. Fir dëse Weekend solle schonn eng 2.200 Reservatiounen erakomm sinn. Pro Dag kënne bis zu 5.000 Reservatioune fir eng Plaz op enger vun de 6 Plagë ronderëm de Stauséi gemaach ginn. D'Reservatioune sinn nëmme Weekends néideg, esou d'Decisioun vun den 3 Gemengen, déi sech fir hir Moossnamen un d'Recommandatioune vun der Santé halen.

Mat deenen neie Restriktioune wier et awer nach net gedoen, seet de Marco Schank. Um gréisste Waasserreservoir vum Land géife Waasserschutz an Naturschutz heiansdo mat Fräizäit kollidéieren. "Dat muss awer net sinn, wann d'Leit sech sou behuelen, wéi et néideg wier," esou den CSV-Buergermeeschter vun Esch-Sauer, "et geet nëmmen, wa jiddereen elo e ganze Grapp voll Eegeverantwortung matbréngt".

Éischt Reaktiounen op nei Mesuren

Mir sinn nofroe gaangen, wéi d'Leit ronderëm de Stauséi déi nei Mesurë fannen a wéi se sech fillen, wa se trotz Virus bei sou ville Leit sinn.

„Wann ee bedenkt, dass d'Fäll grad zimmlech am gaange sinn ze wuessen, ass et awer gutt, dass een erëm ufänkt méi streng Moossnamen ze huelen," sot eng Persoun, "déi si jo net schlëmm, et kann ee jo nach ëmmer goen, mee et ass awer fir ze vermeiden, dass alles iwwerfëllt ass, an dass ee sech awer kann u Mesurë wéi Ofstand a sou weider halen, fir dass d'Fäll net weider wuessen."

"Fir mech perséinlech ass et éischter, dass ech mech sécher fillen, soubal ech mierken, dass jidderee säi „Common sense“ behält," esou eng aner, "am Fong, dass ee sech seet: ok et gi Reegelen, déi am Fong dofir sinn, fir dass jidderee se soll anhalen."

Verschidde Leit hätte wärend hirem Openthalt um Stauséi de Virus COVID-19 komplett vergiess. Wéi se ukomm wieren, hätte se d'Problemer vum Alldag kënne vergiessen an de Kapp mol nees fräikréien. Anerer erzielen, dass se sech ugangs, wéi manner Leit do waren, sécher gefillt hunn. Wéi dunn awer méi Leit komm wieren, wiere sanitär Moossname wéi zwee Meter Distanz net méi respektéiert ginn. "Wenn alle Stricke reissen, da musse mir nees zou maachen," seet de Marco Schank. Et läit also an der Hand vun all Eenzelem.