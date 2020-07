D'Schëttermarjal, e Stéck Natur tëscht dem Pafendall a Weimerskirch, soll schonn zanter Jore verbaut ginn.

D'Awunner hu sech vun Ufank u géint de groussen Immobiliëprojet gewiert. Virun zwou Woche gouf de PAG vun der Stater Gemeng dunn annuléiert. D'Awunner hu sech en Dënschdeg den Owend trotzdeem nach eng Kéier getraff, fir géint de Projet ze manifestéieren.

Eng 100 Leit waren op der Plaz an hu sech solidaresch gewisen. Dat bësse Natur um Kierchbierg erhalen, genee dofir si si hei. Déi 14 Déierenaarten, déi deels esouguer um europäesche Plang geschützt sinn, solle respektéiert a protegéiert ginn.

Vu vir era goufe verschidden Ëmwelt-Etüden net fäerdeg, respektiv iwwerhaapt net gemaach. Dofir gouf de PAG annuléiert. Ma awer goufen an Tëschenzäit schonns 111 Beem ewechgemaach.

Ënnert anerem d’Schlingnatter, de Siweschléifer, verschidde Päiperlek- an Eidechsenzorte wunnen hei.

Méi Transparenz a Bierger-Bedeelegung bei esou Projeten, dofir setzt sech och d’ASBL "eis Stad" an. Dës gouf d’lescht Joer aus enger Biergerinitiativ gegrënnt a war och en Dënschdeg vertrueden. Den Ament ginn et eng 30 Bauprojeten am Land, wou d’Bierger net mat abezu ginn.