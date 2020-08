Den Untersuchungsriichter vum Bezierksgeriicht an der Stad huet den Dossier de 24. Juli 2020 clôturéiere gelooss, esou de Parquet um Méindeg.

De Parquet hëlt den Dossier vun der Enquête géint d'Bank Kaupthing Bank Luxembourg an d'Gesellschaft Lindsor Holding Corporation elo genee ënnert d'Lupp a wäert dann entweder d'Affär bei e Riichter zréckschécken, deen d'Faiten nach ee mol iwwerpréift, oder en Non-lieu froen.

D'Affär Kaupthing-Bank geet op 2010/2011 zréck. Si wier komplex, well et en islänneschen an en nationale Volet gëtt. Wärend der Instruktioun wiere 5 verdächteg Persoune verhéiert ginn a 4 vun hinnen ugeklot ginn, esou de Lëtzebuerger Parquet.

D'Kaupthing war eng vun de groussen islännesche Banken, déi wärend der Finanzkris zesummegebrach waren. Déi Lëtzebuergesch Branche war ënner Administration judiciaire gesat gi war an d'Iwwerreschter waren 2009 an d'Havilland Bank ëmgewandelt ginn, mam Magnus Gudmundsson, fréieren Direkter vu Kaupthing Luxembourg, als Chef.

Dëse gouf 2010 awer entlooss, nodeems hien an Island wéinst Wirtschaftskriminalitéit ugesicht gouf. Hie gouf an Island zu 4 Joer Prisong verurteelt, huet sech awer virum Mënscherechtsgeriichtshaff gewiert a krut zejoert och deels Recht.

Offiziellt Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg dans l'affaire de la banque islandaise Kaupthing et de Lindsor Holding Corporation

Le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu en date du 24 juillet 2020 une ordonnance de clôture dans le dossier d’instruction mené à l’encontre de la banque Kaupthing Bank Luxembourg et de la société Lindsor Holding Corporation. Par cet acte, il a signalé avoir effectué tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ainsi qu’avoir rassemblé l’ensemble des éléments à charge et à décharge disponibles et il a transféré le dossier au parquet de Luxembourg qui en fera une analyse approfondie. Après cette analyse, le parquet adressera son réquisitoire à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du Luxembourg pour demander, soit, le renvoi de l’affaire devant une juridiction de fond, soit un non-lieu.