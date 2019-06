De fréiere Patron vu Kaupthing Lëtzebuerg, Magnus Gudmunsson,krut virum Europäesche Mënscherechtsgeriichtshaff zu Stroossbuerg Satisfaktioun op 3 Punkten.

An hirem Uerteel vum 4.Juni hält d’Cour fest, dass den Ieweschte Geriichtshaff an Island d’Mënscherechter mat Féiss getrëppelt hätt, well des Instanz am sougenannten "Al-Thani Fall" 2015 net onparteiesch zesummegesat war. E Riichter soll d'Bedingung vun der Impartialitéit net erfëllt hunn, wat géint den Artikel 6 aus der Mënscherechtskonventioun verstéisst.

Weider wär den Zougang zu de Beweisdokumenter net garantéiert gewiescht an Telefonsgespréicher tëscht dem Magnus Gudmunsson a sengem Affekot wären illegal ofgelauschtert ginn. Duerch dëst Uerteel kritt de fréieren islännesche Bankmanager elo d’Méiglechkeet sech nees virun islännesche Gerichter ze verdeedegen. Hie selwer huet ëmmer nees betount, hie wär onschëlleg.

Kaupthing ass eng islännesch Bank, déi am Hierscht 2008 matten an der weltwäiter Finanzkris an Turbulenze geroden ass. Hir Lëtzebuerger Duechter ass deemools ënner Administration judiciaire gesat ginn.

Véier fréier Manager vun der Bank sinn am Dezember 2013 an Island an éischter Instanz zu feste Prisongsstrofe veruerteelt ginn. D’Uerteeler sinn vum Ieweschte Geriichtshaff am Februar 2015 confirméiert ginn. De Magnus Gudmunsson krut wéinst Finanzdelikter 4 Joer Prisong.

Am Fréijoer 2016 koumen 3 Manager fréizäiteg nees op fräie Fouss. Dorënner war och de Magnus Gudmunsson.