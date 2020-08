Um Mëttwoch huet de Gesondheetsministère per Schreiwes de Réckbléck op d'Woch vum 3. bis den 9. August verëffentlecht.

Doraus geet notamment ervir, datt d'Zuel vun Neiinfektioune pro 100.000 Awunner mëttlerweil ënner 50 läit. Hei gi just d'Residenten, net d'Frontaliere mat agerechent.

Dat ass d'Limitt, vun där un Däitschland zum Beispill aner Länner als Risikogebitt astuuft. No der Chamber-Gesondheetskommissioun um Dënschdeg hat d'Ministesch Paulette Lenert schonn op d'Baisse reagéiert - si géif zécken, d'Zuelen als allgemengen Trend ze gesinn.

D'lescht Woch sinn hei am Land 3 Persoune mam Coronavirus gestuerwen, hallef esou vill wéi déi Woch virdrun.

D'Lescht Woch goufen iwwer 50.000 PCR-Tester gemaach, ronn 17.000 manner wéi déi Woch virdrun. 354 nei Infektioune goufe festgestallt, net grad 200 manner wéi an der Woch virdrun. Ronn 84% dovunner ware Residenten. D'Altersmoyenne vun de Persounen, déi sech nei ugestach hunn, bleift niddereg bei 35,3 Joer (36 Joer déi Woch virdrun).

Den Taux vu positiven Tester ass gefall vu 0,78% op 0,71%. D'Santé schwätzt vun nach 922 aktiven Infektiounen um Sonndeg, ronn 300 manner wéi déi Woch virdrun. Den effektive Reproduktiounstaux léich elo bei 0,72, eng Persoun stécht also am Duerchschnëtt nach ëmmer manner wéi eng weider Persoun un.

Déi zoustänneg Ekipp vun der Santé huet ronn 2.500 Persoune kontaktéiert. 1.103 infizéiert Persoune waren d'lescht Woch am Isolement, ronn 200 manner wéi déi Woch virdrun. An 1.335 Verdachtsfäll ware präventiv a Quarantän, net grad 600 manner wéi déi viregt Woch.

49 Persoune waren d'lescht Woch am Spidol.

Dat waren der 19 manner wéi déi Woch virdrun, dovunner 7 op der Intensivstatioun, also eng méi wéi déi aner Woch. Den Occupatiounstaux vun den Intensivbetter läit domat bei 7,8%. D'Altersmoyenne vun de Leit am Spidol ass vu 57 op 52 gefall.

Am Communiqué fënnt een och nees eng Kaart mat den Infektioune pro Kanton, do ginn d'Fäll vun deene leschten 3 Woche gekuckt, an do ass de Kanton Esch, esouwuel an absolutten Zuele wéi an Infektioune pro 10.000 Awunner, nach ëmmer am stäerkste betraff, virum Kanton Lëtzebuerg.

Am Schreiwes heescht et iwwerdeems och, den informatesche System géif aktuell iwwerschafft ginn, Detailer géifen nokommen.