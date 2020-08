Zu Diddeleng huet eng Start-up zesumme mat der Uni.lu an der Gemeng e Pilotprojet lancéiert, fir de Problem vun Iwwerschwemmungen ze behiewen.

Wann et vill reent, gi bei verschiddene Leit d'Alarmklacken un, well dat heescht fir si Waasser am Keller. Zu Diddeleng huet eng Start-up zesumme mat der Uni.lu an der Gemeng e Pilotprojet lancéiert, fir genau dëse Problem ze behiewen.

Preventioun bei Iwwerschwemmungen / Reportage Nadine Kremer

De Guy Schumann huet laang an den USA bei der Nasa geschafft. Mëttlerweil ass hien zeréck zu Lëtzebuerg an huet mat sengem Wëssen eng Start-up gegrënnt. RSS-Hydro beschäftegt sech mat Waasserreguléierung, zum Beispill zu Diddeleng.

"2017 waren hei a puer Stroosse vill Iwwerschwemmungen, well Reewaasser vun de Felder einfach d'Strooss erofgelaf koum. Mir selwer hu kee Problem, mä ech weess vun Noperen a Leit, déi ënnen an der Strooss wunnen, dass déi grouss Problemer hu mam Waasser, wann et vill reent, do waren och Iwwerschwemmungen."

Nieft dem Bëtongsbelag vu Stroossen an Trottoire, géif och de Leembuedem, deen d'Waasser net gutt absorbéiert, de Problem verschlëmmeren.

Fir esou Virfäll an Zukunft ze verhënneren, mécht RSS-Hydro zesumme mat der Uni.lu eng wëssenschaftlech Etüd an deem Quartier. En Doktorand mécht mat Miessgeräter an enger Drone topographesch Biller vun Terrainen, Wisen, Stroossen, Trottoiren, asw.

"Wir wollen ein möglichst genaues Geländemodell erzeugen. Hier was optimieren, was so noch nicht optimiert wurde, speziell in den Überflutungsgebieten im Dorf drinnen, in den kleinen Straßen, wo es auf Zentimeter ankommt, was man mit Satellitendaten so nicht hinkriegt."

Op dës Biller vum Buedem, aus der Loft a vum Satellit ginn dann Iwwerschwemmungsmodeller geluecht, déi eng Iwwerschwemmung simuléieren.

"Déi Modeller, mat physikaleschen Equatiounen, simuléiere wou dat Waasser wéi higeet a wéi schnell, wou dat Waasser sech herno wäert befannen a wéi laang et wou bleift. Dat heescht do kann ee ganz Evenementer simuléiere vun der Dreschenheet zur Iwwerschwemmung an erëm op d'Dreschenheet zeréck.

Duerch dës gesammelt Date kënnen existéierend Modeller optiméiert ginn. D'Fuerscher deelen dës gesammelt Donnéeën an enger Referenzdatebank mat der internationaler wëssenschaftlecher Communautéit.

An engem nächste Schrëtt kann een Ingenieursbüro duerno souwuel d'Etüd wéi och d'Modeller benotzen, fir Léisunge virzeschloen, esou dass d'Awunner keng Iwwerschwemmunge méi ze fäerte brauchen.