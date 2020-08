Bis zu 400 Persounen an Untersuchungshaft kënnen um Uerschter-Haff ënner kommen.

Domadder soll Lëtzebuerg endlech déi international Standarde vum Strofvollzuch erfëllen, deenen no Condamnéierter an Untersuchungshäftlingen net sollen an de selwechte Strukturen agespaart ginn.

Am Schraasseger Prisong sinn aktuell 497 Leit agespaart. 268 Verurteelter, déi hir Strof ofsëtzen. 229 Persoune sinn an Untersuchungshaft. D’Besoine vun den zwou Populatioune si ganz ënnerschiddlech. Iwwerdeems déi Verurteelt am Prisong nees op e Liewen dobausse solle virbereet ginn, zum Beispill an deem se eng Léier maachen oder an engem Prisongsatelier schaffen, brauchen Untersuchungshäftlingen dacks vill Berodungs vun Assistant Socialen, musse vläicht iwwerhaapt mol eng Sprooch léiere mat der se zu Lëtzebuerg eens ginn.

Fir besser op déi zwou verschidde Gruppe Prisonéier anzegoen, ginn d’Untersuchungshäftlingen, exklusiv d’Männer, vun Enn 2022 an de Prisong Uerschterhaff verluecht.

D’Schraasseger Infrastruktur kann da progressiv renovéiert an den haitege Besoinen ugepasst ginn. Déi sougenannten Traitement pénologique vun de Condamnéierte verbessert ginn.

De Schantjen um Uerschterhaff ass scho wäit fortgeschratt. Mir ginn Iech en exklusiven Abléck.