Vun der Iwwerraschung hin zur Roserei - sou beschreift den Affekot Jean-Jacques Schonckert de Gemittszoustand vu senger Cliente, der Barbara Agostino.

Rieds geet iwwert de Bauprojet vun enger Crèche zu Huewel, dee vill an der Press zitéiert gouf, wëll d'Madamm Agostino an enger protegéierter Zone soll 10 Beem ëmhae gelooss hunn, ouni duerfir eng Autorisatioun ze hunn.

Den Affekot vun der Proprietärin vun enger Rëtsch vu Crèchë widderleet Punkt fir Punkt d'Reprochen, déi medial verbreet goufen. Ënnerschwelleg goung dobäi Rieds vu Favoritismus, vun deenen d'Madamm Agostino profitéiert hätt, fir kënne mat hirem Chantier weider ze kommen.

Notamment gëtt op déi laang Perioden higewisen, déi de Ministère gebraucht hätt, fir sech ze manifestéieren, éier et zum Baustopp de 25. Juni komm war.

Fir de Maître Schonckert ass et kloer, datt d'Faiten an d'Chronologie heivunner géife beleeën, datt sech all Reprochë lues a lues a Loft opléisen.

Nach dës Woch hat d'Wort gemellt, datt et wéinst der Affär vun der geplangter Crèche zu Huewel an der Gemeng Biekerech zu Perquisitiounen am Ëmweltministère komm wier. D'Enquête géif geféiert wéinst dem illegalen Zerstéiere vun engem Biotop a Verstéiss géint d'Naturschutzgesetz. Op et zu Sanktioune géint d'Madamm Agostino kënnt, muss d'Enquête natierlech erginn.

Den Affekot plädéiert fir d'Cause an d'Onschold vu senger Mandantin, déi géif hoffen, datt all Polemik ee fir allemol lo sollt ophéieren.

