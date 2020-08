D'Covid-Mesuren aus dem Gesetz vum 17. Juli sollten u sech bis Enn September a Kraaft sinn. Se ginn elo bis d'Enn vum Joer verlängert.

Et geet drëm, wéi vill Leit wou zesummen dierfe sinn, wou d'Maskeflicht gëllt, wéi ee sech am Horesca-Secteur muss behuelen wéi d'Ouverstureszäiten an deem Beräich sinn. Dat gouf am Regierungsrot decidéiert.

Parallel musse Leit, déi mam Fliger an d'Land kommen, fir ee méi effikassen Traçage, ee Lokalisatiouns-Formulaire ausfëllen, deen automatesch un den Direkter vun der Santé geet.

Weider Amendementer betreffen eng besser Definitioun vum Mask a vun de Persounen, fir déi et bei der Maskeflicht aus medezinesche Grënn Exceptioune soll ginn. Detailer ginn et do awer nach keng

Hei de Resumé vum Regierungsrot

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 28 août 2020 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a fait le point de situation concernant le Coronavirus SARS-Cov2 "COVID-19".

Le Conseil a adopté le projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7645 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :

1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;

2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.

Les amendements en question visent notamment à préciser la définition du masque et les personnes susceptibles d’être exemptées de l’obligation du port du masque ou de la distanciation physique lorsque, pour des raisons médicales, le port du masque ou le respect de la distanciation physique est impossible et à améliorer et accélérer le traçage des contacts pour toute personne qui se rend par voie aérienne sur le territoire national moyennant le remplissage d’un formulaire de localisation du passager et la transmission automatique des données correspondantes au directeur de la Santé. Il est également prévu de prolonger la durée d’application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.