Mir liewen zanter 10 Deeg vun de Reserven. Déi natierlech Ressourcen, déi d'Äerd bannent engem Joer ka regeneréieren, si fir dëst Joer schonn opgebraucht.

Den 22. August war de globalen Earth Overshoot Day. Zu Lëtzebuerg par conter waren déi natierlech Ressourcë schonn de 16. Februar opgebraucht. Dat gouf vum Global Footprint Network ausgerechent. Fir den ekologesche Foussofdrock vu Lëtzebuerg ënnert d'Lupp ze huelen, huet den Nohaltegkeetsrot e Rapport an Optrag ginn.

Wou kéinten bei eis am Land Ressourcen agespuert ginn a kann déi eenzel Persoun iwwerhaapt eppes bewierken?

Sécher ass, et gi méi Ressourcë verbraucht, wéi der do sinn. Eng Rechnung, déi op laang Siicht net kann opgoen. Mä u wéi engen Hiewele soll een dréinen, fir Ressourcen ze spueren?

De Romain Poulles, President vum Nohaltegkeetsrot:

„De gréissten Impakt ass d’Energie. Do ass keen Zweiwel. Dat mécht 60% vun eisem ekologesche Foussofdrock aus. Fir de Rescht ass et d’Mobilitéit, eist Konsumverhalen, eis Ernärung an och wéi mir wunnen.“

Nohaltegkeet bedeit virun allem, dass d’Ressourcë gutt sollen investéiert ginn. Also a Produiten, déi laang halen oder déi spéider kënne recycléiert ginn.

De Romain Poulles:

„Et ass kloer, dass mir musse vun der Wegwerf-Mentalitéit ewechkommen, vun deem lineare System, wou mir Saachen akafen, se kuerz benotzen an dann ewechgeheien. Dacks stockéiere mir an eisem Haus enorm vill Produiten, déi mir eigentlech nëmmen een oder zwee Mol am Joer benotzen. Vläicht kënne mir déi léinen oder mat aneren austauschen.“

Jidderee kéint am Alldag duerch kleng Gewunnechte méi nohalteg liewen. E richtegen Afloss hätt een awer, wann ee sech konkret, sief et politesch oder sozial, fir méi Nohaltegkeet asetzt.

De Romain Poulles:

„Soulang mir de System net änneren, ech schwätze wierklech vum ekonomesche System, vum Wirtschaftssystem, kréie mir de Problem vum Foussofdrock net geléist, dat ass ganz kloer.“

Dat heescht: Ressourcë gescheit asetzen, de Foussofdrock verklengeren, dat geet nëmmen, wann d’Wirtschaft matspillt. Also wann d'Ekonomie mat nohaltege Modeller och Sue ka verdéngen. Wéi ee consomméiert, hätt dowéinst e wichtegen Impakt op eis Zukunft.