D'Mataarbechter hu sech beim OGBL iwwert déi deel erniddregend Aarbechtskonditioune um Kräizbierg beschwéiert.

Et gëtt Mëssstänn bei der Fondatioun Kräizbierg an an hiren Ateliere fir Leit mat engem Handicap. En Dënschdeg hate sech ronn 100 Mataarbechter vun der Fondatioun beim OGBL zu Esch versammelt, fir sech iwwert Aarbechtskonditiounen, déi deels erniddregend wieren, ze beschwéieren. Dat schreift d’Gewerkschaft e Freideg de Moien an engem Communiqué.

D'Féierung vun der Fondatioun Kräizbierg wier "schlecht, ontransparent an onmënschlech". Rieds geet vu Sanktiounen, Menacen, Personalmanktem a permanentem Drock. Den OGBL seet et ass inakzeptabel, datt de Verwaltungsrot de Kapp an de Sand stécht. Et wier och skandaléis, datt d’Direktioun juristesch géint déi Mataarbechter géing virgoen, déi de Courage haten, sech ëffentlech géint d'Mëssstänn ze wieren. Wann et net zu Verbesserunge kënnt, da wäerten d'Mataarbechter vun der Fondatioun Kräizbierg weider gewerkschaftlech Aktioune plangen. Et misst Schluss si mat de repressive Methode vun der Direktioun an d'Betreiung vun de Persoune mat spezifesche Besoinen misst erëm an de Mëttelpunkt kommen, sou den OGBL.

Op Nofro hin, sot den Administrateur délégué vun der Fondatioun, de Jeannot Berg, hie géing keng Positioun oder Commentaire ginn, well e Méindeg de Verwaltungsrot zesumme kënnt. De Jeannot Berg erkläert allerdéngs, datt schonn den 11. Juni de Verwaltungsrot eng Delegatioun op d'Been gesat huet, fir op Mëssstänn ze reagéieren. De 7. Juli wier eng éischt Reunioun gewiescht an am August en Echange mat der Direktioun gewiescht.

E Méindeg gëtt een da gewuer, wéi et virugeet.