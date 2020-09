D’Sozialpartner si sech eens, wéi den Teletravail an Zukunft soll gereegelt ginn.

Avis CES Teletravail / Reportage Carine Lemmer

Am CES - dem Conseil économique et sociale - hu si een Avis ausgeschafft a proposéieren och en Text fir eng nei Konventioun. Déi Gespréicher waren net einfach an d'Matière ass ganz komplex, sou de President vum CES, de Jean-Jacques Rommes.

Den Teletravail huet Avantagen, mä net nëmmen. Et ass eng aner Form vun Aarbechtsopdeelung. Nëmme 50% vun de Salariéen - jee nodeems wat se wou schaffen - kënnen iwwerhaapt dovunner profitéieren.

Et soll méi einfach ginn, fir en ze huelen. 1 bis 2 Deeg an der Woch wäre realistesch. Den Trafic géif dovunner profitéieren, d’Ëmwelt net onbedéngt, well d’Leit awer mam Auto fueren, fir zum Beispill anzekafen, just net méi all mateneen zu de Spëtzenzäiten.

D'Wirtschaft verléiert awer am Horesca-Secteur an am Commerce. Individuell gesi kann et positiv oder negativ sinn. De Salarié kritt méi Fräiheeten, awer och méi Responsabilitéiten. Et ginn och Risken a Geforen, resuméiert de Rapporter vum Avis, de Christophe Knebeler. Et wier eng aner Form vun Aarbechtsopdeelung an d'Vertraue géif eng grouss Roll spillen.

Individuell gesinn, kann et positiv oder negativ sinn, mengt de Conseil économique et social. Besonnesch d'Frontaliere kéinte wéinst der Gesetzgebung och manner vum Teletravail profitéieren. De CES recommandéiert op en Neits eng Harmonisatioun bei de Seuile vu Fiscalitéit a Sécurité Sociale, also wéini den Teletravail-Frontalier ënner d’Heemecht-Legislatioun fält. Esou Gespréicher wäre sécher net einfach a géif et fir Lëtzebuerg an d’Regierung warscheinlech och net gratis ginn, sou de CES.

Den Avis mat der Propositioun vun enger Konventioun ass elo un den Aarbechtsminister gaangen a soll dann zesumme mat de Sozialpartner diskutéiert ginn.