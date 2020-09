An de Wochen, an deenen d'Grenzen zou waren, huet d'Lëtzebuerger Douane d'Leit dru gehënnert, fir d'Land ze verloossen - ma se hate kee Recht dozou.

Dat geet aus engem Avis vum Maître Marc Kohnen ervir, deen um Méindeg op der Generalversammlung vun der Douanesgewerkschaft virgestallt gouf.

PDF Avis Juridique

D'Conclusioun, seet hir Presidentin Lynn Luciani ass ....

... dass mer einfach keng Base légale haten an dass mer ëmmer drop higewisen hunn, dass ee muss oppassen, wann eis Beamten op Missioune geschéckt ginn, dass all Kaderen ofgedeckt sinn. Grad och de legale Kader, mat deem de Beamten dobausse seng Missioun erfëllt an dee war hei einfach net ginn. Déi Kontrolle waren op Lëtzebuerger Säit an et war eng Ausreesverhënnerung do, fir d'Lëtzebuerger, déi wollten an Däitschland goen a mir hunn absolut keng Base legale, déi dat ka bestätegen.

D'Douanesgewerkschaft ënnersträicht, datt si ënner kengen Ëmstänn méi wëll toleréieren, datt d'Douanieren en Uerder kréien, deen net legal ass.

Dës Diskussioun war ee vun de Punkten um Ordre du jour vun der Generalversammlung, ma et ginn nach weider Problemer - zum Beispill wat d'Aarbechtszäite betrëfft.