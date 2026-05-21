RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Héichschoulministère reagéiert op VirwërfKeen Agrëff an d’wëssenschaftlech Fräiheet bei Uni-Institut

Michèle Sinner
De Conseil des gouvernance vun der Uni huet recommandéiert, den Appel à projets vum Institute of Advanced Studies (IAS) z’annuléieren. Sou äntwert den Héichschoulministère op d’Virwërf, déi beim 100,7 gemaach goufen.
Update: 21.05.2026 17:07
© RTL

Do gouf d’Fro gestallt, ob d’akadeemesch Fräiheet duerch d’Amëschung vun der Politik a Gefor wier an d’Konklusioun gezunn, et hätt en Agrëff an d’Autonomie vun der Uni ginn. Dat well d’Rektorat, d’Decisioun, fir den Appel à projets vum IAS z’annuléieren, "net aus fräie Stécker" geholl hätt. Mee "mat Nodrock vum Ministère un d’Häerz geluecht" kritt hätt, dat ze maachen - mam Hiweis, datt vun deem Ministère d'Finanzéierung vun der Uni kënnt.

Dobäi geet et ëm ee Probleem, deen RTL gemellt hat. Beim Appel à projets fir d’Audacity-Fuerschungsgelder 2025 war eng vun de Kandidatinnen am Jury. Si ass fir d’Bewäertung vun hirem eegene Projet erausgaangen, mee huet bei der Evaluatioun an dem Ranking vun deene Projete matgemaach, déi an direkter Konkurrenz mat hirem ëm d’Fuerschungsgelder waren. De Code de Conduite vun der Uni, deen och fir den IAS gëllt, beseet awer: "Members of the University’s bodies and committees shall refrain from taking part in any discussion or decision concerning matters where there is a conflict of interest on their part.”

Op Nofro vun RTL sot de Léon Diederich, éischte Regierungsrot am Héichschoulministère a Regierungskommissär bei der Uni: “D’Rektorat krut de 27. Mäerz eng Recommandatioun vum Conseil de gouvernance, fir den Appel à projets z’annuléieren.”

“Ech hunn dat als Kommissär ënnerstëtzt,” esou de Léon Diederich, deen awer ze bedenke gëtt, datt hien am Conseil just eng “Voix consultative” huet an ënnert de Gouverneueren och Unisprofesseren aus dem Ausland sinn – esou ewéi Vertrieder vum Personal an de Studenten (N.d.l.r.). Déi Recommandatioun wier geholl ginn, well op d'mannst e potenziellen Interessekonflikt do gewiescht wier. “Wa kee potenziellen Interessekonflikt do gewiescht wär, wier den Appel à projets net annuléiert ginn”, seet de Léon Diederich. D’Decisioun wier vum Recteur geholl ginn.

Op Nofro vun RTL an deene leschte Méint hat d’Rektorat sech drop behaapt, et hätt kee Verstouss géint d’intern Reegele ginn, mee dobäi aus enger vereelzter Versioun vun hirem Code de Conduite zitéiert, déi net méi en Vigueur war.

De Léon Diederich bestreit net, datt et Gespréicher mam Rektorat gouf. Nodeems den Appel annuléiert gi war a sech d’Fro no den Aarbechtskontrakter bei den ausgewielte Projete gestallt huet, hat d’Héichschoulministerin Stéphanie Obertin Uganks Abrëll no der Chamberkommissioun och gesot: "Ech verstinn, datt dat hei mat den ëffentleche Gelder ganz sécher keng gutt Saach ass. Mä d'Neutralitéit ass net garantéiert. An dat mengen ech, dat däerf een och net virgeworf kréien, datt hei am Fong ee Conflit d'intérêt war bei der Auswiel vun de Projeten." Aus där Positioun huet de Ministère deemno kee Geheimnis gemaach.

Ma de Léon Diederich wiert sech géint d’Duerstellung, datt et hei en Ugrëff op d’akadeemesch Fräiheet ginn hätt. “Wann een en Appel à projets stoppt, ass dat keng Amëschung an d’Liberté scientifique. Dat ass sech net an de Contenu vun der Fuerschung agemëscht, andeems ee géing soen, d’Resultater mussen an déi eng oder déi aner Richtung goen.”

De Ministère an d'Uni hunn Uganks Februar eng nei plurinannuell Finanzéierungskonventioun ënnerschriwwen, no där d'Uni bis 2026 iwwert eng Milliard Euro ëffentleche Finanzement kritt - dat war, ier d'Kontrovers ëm den Appel à projets fir d'Audacity-Fuerschungsgelder lass goung. De Budget fir den annuléierten Appel loung alles an allem bei zwou Milliounen Euro.

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Keng Spuer vun den Elteren
Zwee kleng Kanner aus Frankräich op der Strooss a Portugal fonnt
Serie "Hashtag History"
De Beetebuerger Park feiert e ronne Gebuertsdag
Video
5
FLF-Kader fir Matcher géint Italien an Albanien
28 Spiller nominéiert, Leandro Barreiro op eegene Wonsch net dobäi
Video
8
Optakt vun der Outdoor-Saison
Patrizia Van der Weken kënnt op déi 3. Plaz
Video
3
Weider News
Froestonn an der Chamber
Sich no Steierbüro zu Clierf geet virun, Konsequenzen no Schoul-Gewalt zu Miersch
Audio
0
De gauche à droite: le Directeur de la coordination opérationnelle, Tom Barnig, S.A.R. le Grand-Duc, l’Aide de camp, Pierre Schroeder, le Directeur général, Paul Schroeder
A Presenz vum Grand-Duc Guillaume
Neie Corpsfändel fir de CGDIS a Wiessel un der Spëtzt vum CIS Lëtzebuerg
Audio
Fotoen
CSV an DP dogéint, ADR enthält sech
Keng Majoritéit fir d'Aféierung vun engem spezielle Congé fir Bluttspender an der Chamber
0
Lëtzebuerger Ausseminister iwwer Flotilla-Video vun israeeleschem Minister
"Wéi laang toleréiere mir nach dës Zort vu Verhale vun israeelesche Politiker?"
De Seguro bei engem Evenement am Kader vum Walkampf virun de portugisesche Presidentiellen.
6. a 7. Juni
Portugisesche President kënnt op Lëtzebuerg
Knapp 347 am 1. Trimester 2026
Zuel u VEFA-Akte geet nees erof – Regierung reagéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.