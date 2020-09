De Projet Fage schéngt der Vergaangenheet unzegehéieren.

Fir de Wirtschaftsministère ass et eng schlecht Nouvelle fir den Industrie-Standuert Lëtzebuerg.

4 Joer nodeems déi griichesch Molkerei d’Demarchen entaméiert huet, fir eng Fabrick an der Industriezon Wolser tëscht Diddeleng a Beetebuerg ze bauen, zitt sech de griichesche Jughurts-Produzent zréck.

RTL-Informatiounen no goufen et déi lescht Deeg nach Verhandlunge mam Wirtschaftsministère, nach en Dënschdeg de Moien eng vun der „leschter Chance“, mä eise Sourcen no schéngen d’Wierfele gefall ze sinn an de Projet soll net vum griichesche Grupp Fage realiséiert ginn.

Fage zitt Projet zeréck / Rep. Annick Goerens

280 Milliounen Euro a ronn 300 Aarbechtsplazen

Et war wuel ze laang Zäit vergaangen, bis datt d’Baggere konnte rullen an déi rezent Polemike ronderëm d’Nohaltegkeet vun dësem Industrieprojet vun enger Envergure vun 280 Milliounen Euro a ronn 300 Aarbechtsplazen hunn d’griichesch Investisseuren zum Réckzuch beweegt.

Et schéngt also net méi ofgewaart ze ginn, bis datt den Ëmweltministère säin Avis zu den 900 Säite Remarke gëtt, déi d’Gemenge Beetebuerg an Diddeleng wärend der Kommodo-Prozedur gesammelt haten.

Lo stellt sech awer en neie Problem; nämlech wéi de Staat respektiv d’Gemenge mam Terrain ëmginn: déi 15 Hektar Terrain ware jo Fage 2016 zu engem Präis vun 30 Millioune verkaf ginn. Och dëst hat ze ville Polemike gefouert, notamment iwwert den Droit de Préemption vum Staat.

An der Kritik war och de Waasserverbrauch vu Fage mat engem Besoin vun 2.500 Kubikmeter Drénkwaasser, wat dem Konsum vun engen 23.000 Awunner den Dag entsprécht.

Geplangt war, datt eng 80.000 Tonne griichesche Jughurt d’Joer fir den EU-Maart géifen hei am Land fabrizéiert ginn.

Wéi gesot, schéngt heirauser elo näischt ze ginn, an no der Firma Knauf zitt sech e weidere potentiellen Investisseur zréck, dee mat enger Steewoll-Fabrick e Projet am Grand Duché geplangt hat.

2012 ewell hat Fage seng Holding hei am Land implantéiert, mat der Molkerei sollt industriell Substanz dobäi kommen.

Reaktiounen iwwert dës Nouvelle méi spéit op RTL.lu.