Zanter 7 Méint hält eis d'Pandemie - de Covid19 - an Otem. Virun allem vulnerabel Leit si vun dëser Krankheet betraff.

Dohier hunn Alters- a Fleegeheemer misse séier reagéieren, fir dëse Virus sou gutt et geet am Grëff ze hunn. Sue goufe fräigesat, fir a Schutzmesuren z'investéieren. 110 Mënsche liewen hei zu Dikrech am Fleegeheem vu Servior. Zanter 7 Joer gëtt et d'Haus un der Sauer. D'Altersmoyenne läit bei 88 Joer.

Um 5. Stack gi Leit mat enger Demenz betreit. Am Ganze sinn dëst 16 eeler Persounen. Aus kognitive Grënn kënne si kee Mask unhalen a gi vun enger eegener Ekipp encadréiert.

Et sinn iwwer 20 Mataarbechter, déi sech ëm dës dement krank Leit këmmeren. Wéinst der Pandemie hu weder d'Personal vun dësem Stack nach d'Bewunner Kontakt mam Rescht vum Haus.

Iwwerall am Haus gëtt mam Mask u geschafft. Sou zum Beispill an der Kichen. Och d'Personal vum Service am Restaurant zerwéiert d'Awunner ënnert strengen Hygiènesmesuren. Fir sech géint de Virus ze wieren, goufen eng Partie Mesuren ergraff. E.a. gëtt an 2 Servicer geschafft.

Un de Restaurant gouf e provisoresche Raum installéiert. Sou kënnen d'Familljen hir Familljememberen trotzdeem reegelméisseg gesinn.

Duerch de Covid-19 sinn d'Käschten an den Alters- a Fleegeheemer och rasant an d'Luucht gaangen. Riets geet hei vun 1 Millioun Euro un Zousazdepensen.

Zu Dikrech am Fleegeheem huet sech bis ewell nach kee mam Virus ugestach.