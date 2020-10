Vun e Méindeg u mécht d'Alters- a Fleegeheem Centre Pontalize vun Ettelbréck ganz fir Leit vu baussen zou. Dat elo mol bis den 9. November.

Et huet een ee positive Covid-Fall vun engem Bewunner op enger Unitéit. Duerch den Traçage konnt awer nach net sécher festgestallt ginn, wou déi Persoun sech ugestach huet.

Dofir sinn déi Leit, déi mat der positiv getester Persoun enke Kontakt haten, elo mol a Quarantän a gi getest. Fir awer z‘evitéieren, dass de Virus sech weider verbreede kann, gi keng Visitte méi erlaabt.

Et gëtt och gepréift, ob elo all d‘Bewunner an d'Personal kënne getest ginn. Wann d‘Situatioun sech géing verbesseren, kéinten eenzel Visitten vläicht och nees virum 9. November méiglech sinn.