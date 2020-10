D'Jelliskäpp a Biberen hale sech gären a propperem Waasser op. E gutt d'Zeeche fir d'Qualitéit vum Waasser am Stauséi.

Et war en Taucher vum CGDIS, dee virun Kuerzem am Stauséi op eemol Jelliskäpp entdeckt huet, déi ee meeschtens just aus der Vakanz kennt a beschtefalls net upake soll, wann ee keng Féiwer wëll kréien. Ma dat ass awer net alles, wat d'Taucher an deene leschte Méint um Stauséi gesinn hunn, esouguer de Biber huet de Wee an de Stau fonnt a fillt sech do richteg wuel. En Zeechen anscheinend, dass onst Drénkwaasser propper ass. Et war bei engem Routinne-Dauchgang, wou e puer Taucher bemol net schlecht gestaunt haten, wéi se Jelliskäpp viru sech gesinn hunn.

De Jean-Luc Linster vum CGDIS gouf vu de Kolleegen drop ugesprach a krut den Optrag, fir dëst ze confirméieren. Dat ass dem Jean-Luc Linster och gelongen, an awer war et net esou einfach, wann ee keng roueg Hand huet. Méi grouss wéi eng 2-Euro-Mënz sinn d'Jelliskäpp net.

Och de Roland Disiviscourt vum CGDIS war iwwerrascht, wéi hie vun der Existenz vun dësen aus 98 Prozent Waasser bestoenden Déiercher héieren huet. Fir hie kee schlecht Zeechen, wat d'Qualitéit vum Waasser ugeet. D'Jelliskäpp, och bekannt ënnert hirem offiziellen Numm Craspedacusta sowerbii, siche proppert Waasser, fir iwwerhaapt kënnen ze iwwerliewen.

Ma och de Biber ass zu Lëlz gesi ginn. Déi Kéier war de CGDIS mam Boot ënnerwee, wéi een op eemol d'Flucht niewent hinnen ergraff huet. Och en Déier, wat bis ewell nach ni am Stau gesi gouf.

Den Ament ass de Waasserspigel ëm déi 7 Meter méi déif ewéi gewinnt, dem Biber seng Bau-Entrée misst elo iwwer Waasser sinn, wat hien aus Protektiounsgrënn net esou gären huet.

E gutt Zeechen also fir d'Qualitéit vun onsem Drénkwaasser, wa Biberen, Flosskriibsen, Jelliskäpp & Co sech dodra wuel fillen.