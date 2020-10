"Duerchhalen, um Ball bleiwen, gesond bleiwen an net ausbrennen - dat sinn déi grouss Erausfuerderungen de Moment fir d'Personal."

Dat sot d'Presidentin vun der Anil, der Associatioun vun den Infirmieren an Infirmièren, Anne-Marie Hanff, am RTL-Interview. Dobäi kënnt dann nach d'Suerg vun engem Manktem u Personal.

Anil/Reportage Claudia Kollwelter

Den Challenge wier kloer en anere wéi nach am Fréijoer bei der 1. Well vum Coronavirus, seet d'Anne-Marie Hanff:



"Deemools war alles nei an et goufe Problemer, datt net genuch Material do war an net alles organiséiert war. Elo ass ee besser preparéiert, mee et dauert scho laang an d'Leit si midd an hunn es och sat."



Wéi laang d'Infirmieren an Infirmièren d'Situatioun nach stemme kéinten, géif sécherlech dovun ofhänken, wéi intensiv déi 2. Well gëtt a wéi laang se dauert. Donieft stellt sech awer och d'Fro vun enger méiglecher Penurie u Personal. Eng Angscht, déi och eis Nopeschlänner hunn, deenen d'Leit ausginn, well se ob Lëtzebuerg schaffe kommen. Zwee Drëttel vum Personal zu Lëtzebuerg gëtt aus dem Ausland rekrutéiert. D'Frustratioune vu beispillsweis der Belsch kann d'Presidentin vun der ANIL gutt verstoen:



"Vu Lëtzebuerg selwer ass déi Manéier ze rekrutéieren, och ethesch ze hannerfroen. Mee et muss een och soen: Wéi eng Wiel huet een dann? Wa Lëtzebuerg net méi Leit forméiert, an d'Spideeler der awer méi brauchen, musse se am Ausland kucken. D'Formatioun an d'Penurie si sécher liéiert."



An der Ried zur Lag vun der Natioun hätt de Premier zwar betount, datt een a puncto Beootmungsmaschinne gutt opgestallt wier, déi géifen awer vun Infirmièren en anéstesie a réanimatioun bedriwwe ginn, präziséiert d'Anne-Marie Hanff:



"An där hu mer der 407, wouvu bal d'Hallschent am Ausland wunnt. Dat heescht do géifen der och vill fortfalen, wann déi aner Länner géife soen, déi solle bei hinnen mathëllefen. Do stëllt sech also d'Fro wien déi Respirateuren da soll bedéngen."



Et misst ee sech d'Fro stellen, ob d'Regierung an de Xavier Bettel de Problem net erkenne géifen oder en erofgespillt gëtt:



"Hien huet zwar ganz vill aner Reformen ugeschwat, mee d'Reform, déi am Gesondheetswiesen noutwendeg wier, war keen Thema."



Et kéint ee just ëmmer erëm betounen, datt net genuch Personal hei am Land ausgebilt géif ginn, huet d'Anne-Marie Hanff nach emol ënnerstrach.