D'ALEBA, ABBL an ACA hunn e Méindeg den Owend matgedeelt, dass een en Accord iwwer en neie Kollektivvertrag fonnt hätt.

Op Initiativ vum Bankesyndicat, der ALEBA, sinn d'Bankenassociatioun ABBL an déi vun den Assurancëgesellschaften, d'ACA, sech eens ginn iwwer e Kollektivvertrag fir de Secteur fir d'Joren 2021 bis 2023. Hir jeeweileg Membere mussen deen nach ratifizéieren.

An engem gemeinsame Communiqué betounen d'ABBL an d'ACA, dass den Accord dem aktuellen ekonomesche Klima Rechnung droe géif. E géif de Salariéen an de Patronen an dëser Situatioun Stabilitéit bréngen. Fir de Bankesecteur gouf festgehalen, dass et d'nächst Joer keng Augmentatioun bei de Salariéë gëtt. 2022 an 2023 klëmmt de Loun dann awer jeeweils ëm 1 Prozent.

Am Secteur vun den Versécherunge gëtt och déi nächst Joren eng Konjunktur-Primm bäibehalen an zwar déi selwecht ewéi 2020. Déi extraordinär Primm fir Mataarbechter aus dem Secteur bleift och bestoen.

D'Bankenassociatioun an déi vun den Assurancëgesellschafte wëlle weider an d'Entwécklung vu Kompetenzen an d'Presenz um Aarbechtsmarché investéieren.

De Bankesyndicat hat et gefrot, elo ass et accordéiert: De Kollektivvertrag gëtt modifizéiert, fir d'Rechter vun de Salariéen, déi méi al sinn ewéi 50 Joer, méi kloer ze maachen. Déi sollen doduerch op eng harmoniséiert Aart a Weis am ganze Finanzsecteur applizéiert ginn.

All déi aner Punkten an der aktueller Konventioun géifen net changéieren, heescht et nach am Schreiwes.

Schreiwes vun der ALEBA

Accord de principe pour le renouvellement des Conventions Collectives des Banques et des Assurances pour les années 2021-2023! Les conventions collectives actuelles pour les secteurs de la banque et de l'assurance ont été négociées en 2018 et sont applicables pour les années 2018, 2019 et 2020.

Dans une conjoncture compliquée liée à la crise sanitaire, sans claire perspective sur l’évolution économique ou sociale au niveau sectoriel, à l'initiative de l'ALEBA, les associations patronales ABBL et ACA ont accepté en principe et sous réserve de la ratification par leurs membres, de reconduire ces Conventions Collectives de Travail pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces accords ont pour objectif de sécuriser et stabiliser, dès à présent et pour les trois prochaines années, tous les salariés du Secteur financier, tout en continuant à mettre l’accent sur l’employabilité, la formation et le développement des compétences, en garantissant les conditions principales et essentielles suivantes :

CCT Banques :

- application pour 2021, 2022 et 2023 du barème 2020 pour les rémunérations mensuelles de base par groupe

- en 2021, paiement de la présomption d’acquisition des compétences pour les salariés durant les 8 premières années de la carrière à concurrence de 1%/an jusqu’au seuil par groupe

- en 2022 et 2023, rétribution de l’acquisition et la mise en œuvre des compétences (1% de la masse salariale) à répartir

- maintien des enveloppes de formations de 1%, 1,5% et 1,5% respectivement pour 2021, 2022 et 2023

- attribution du 26e jour de congé aux salariés de 50 ans et plus

CCT Assurances :

- application pour 2021, 2022 et 2023 du barème 2020 pour les rémunérations mensuelles de base par groupe

- maintien de la garantie triennale

- maintien de la prime de conjoncture annuelle pour 2021, 2022 et 2023 sur base des montants 2020

- prime extraordinaire annuelle de 300 eur

- attribution du 26e jour de congé aux salariés de 50 ans et plus

Toutes les autres dispositions des CCT 2018-2020 sont également maintenues, et notamment en terme de préavis, de système et principes de rémunération, de 13e mois, de rémunération des heures supplémentaires, de congé annuel et de jours de repos, de congé extraordinaire ou encore d’accès à la formation.

Ces accords de principe avec ABBL et ACA restent soumis à l’approbation des organes décisionnaires de l’ALEBA.