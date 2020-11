35 Persoune sinn an der Woch vum 2. bis den 8. November mam Coronavirus gestuerwen.

Dat sinn der méi wéi duebel esou vill wéi nach déi Woch virdrun, wou 14 Doudesaffer gezielt goufen. Déi Woch nach virdrun waren et der just 12. Wourunner läit déi substantiell Hausse? Firwat si bal 1/3 vun de Leit net am Spidol gestuerwen?

Datt d'lescht Woch wesentlech méi Patienten um Covid 19 gestuerwe sinn, läit dorunner, datt d'Zuel vun Infektioun an de Woche virdru staark geklommen ass, seet d'Directrice adjointe vun der Santé, d'Dr. Françoise Berthet. Et géif ëmmer en Decalage tëscht der Zuel vun Neiinfektiounen, der Zuel vun Hospitalisatiounen an de Stierffäll.

Par Rapport zur éischter Well am Fréijoer ass de Stierflechkeetstaux elo an der zweeter Well esouguer zréckgaangen. Sinn deemools 2,12% vun de Covid-Infizéierte mam Virus gestuerwen, esou sinn et elo just nach 0,48%. Eng Erklärung ass, datt d'Medezinner d'Infektioun haut besser behandelen. D'Altersmoyenne vun den Doudesaffer läit dem neiste Bulletin no bei 84 Joer. Knapp 1/3 vun de Betraffene ass net am Spidol gestuerwen.

Dat läit dorunner, datt d'Patienten haut och besser doheem oder an engem Alters- oder Fleegeheem kënne behandelt ginn, wéi am Ufank vun der Pandemie, esou d'Dr. Berthet. Dat betrëfft och stierweskrank Mënschen, déi bei sech stierwe wéilten. Och wann eeler Patienten haut virop am Alters- oder Fleegeheem behandelt ginn, esou géif d'Méiglechkeet vun enger Hospitalisatioun an enger Intensivbehandlung weiderhi bestoen. De Choix iwwer d'Behandlung géif ëmmer tëscht Medezinner, dem Patient a senger Famill ofgeschwat ginn. Patienten, déi Heelungschancen hätten, kréichen all d'Soinen, déi se dofir bräichten.

Fest steet awer: manner Corona-Doudesaffer, dat ass aktuell just méiglech iwwer eng Baisse vun der Zuel vun den Neiinfektiounen. Also ofhängeg vum gudde Wëlle vu jidder eenzelem, fir d'Covid-Schutzmoossnamen ze respektéieren.