D’Gemenge Groussbus a Wal wëllen an Zukunft gemeinsam Weeër goen. D’Gemengeréit hunn dës Woch unanime decidéiert, datt se fusionéiere wëllen.

De Referendum ass viraussiichtlech fir d’Fréijoer d’nächst Joer geplangt. D’Decisioun wier no erfollegräiche Verhandlungen an enger detailléierter Analys geholl ginn, heescht et an engem Communiqué.

Schreiwes vu béide Gemengen

D’Schäfferéit vun de Gemenge Groussbus a Wal informéieren, dass hier Gemengeréit eestëmmeg gëschter um 11. November 2020 an hire Gemengerotssëtzungen hire Wëllen erkläert, hier 2 Gemengen no deenen nächste Gemengewale mateneen ze fusionéieren.

Dës Entscheedung gouf no erfollegräiche Verhandlungen an enger Analys vun de Stäerkten a Schwächen, Chancen a Risike souwéi enger Finanzanalys geholl.

No enger breet ugeluechter Informatiounscampagne sollen d’Bierger aus béide Gemengen an engem Referendum am Fréijoer 2021 hier Meenung zum Ausdrock bréngen.

Groussbus a Wal, den 12. November 2020