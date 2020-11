Per Video-Konferenz huet d'Chamber e Freideg ronn 100 Jonker am Alter tëscht 8 an 12 Joer empfaangen.

D'Aktioun hat den Numm "Zuch vun der Demokratie". Si konnte mat engem Deel vun den Deputéierten, dorënner dem Chamberpresident, iwwert d'Rechter vun der Kanner diskutéieren a Froe stellen. Am Kader vum Weltkannerdag hate si d'Méiglechkeet, fräi iwwer hir Rechter nozedenken an driwwer zeschwätzen, esou de Chamberpresident. A spezielle Workshoppe konnten déi Jonk dann och konkret Iddien entwéckelen, wéi se hire Schoulalldag besser gestalte kënnen. Ënnert anerem, wat d'Educatioun, de Sport an d'Infrastrukturen ugeet. D'Deputéiert haten dunn op d'Wënsch an Iddie vun de Kanner reagéiert. Déi Jonk sinn och op hir Beruffswënsch agaangen. E weidere Sujet war d'Corona-Kris an d'Hygiènesmesuren. D'Reflexioune vun de Kanner ginn an Zukunft weiderhi mat den Deputéierten diskutéiert.